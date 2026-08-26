¡Así agarraron por última vez a ‘El Chapo’ Guzmán!... los policías que no logró comprar y las 6 horas de terror

Guzmán había logrado salir de un inmueble ubicado en Los Mochis, Sinaloa, durante el operativo Cisne Negro . Junto con Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como ‘El Cholo Iván’, utilizó el sistema de drenaje para intentar evadir a las fuerzas federales.

La última captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán pudo terminar como otras operaciones en las que el líder del Cártel de Sinaloa consiguió escapar. Sin embargo, aquella mañana del 8 de enero de 2016 , los agentes que lo interceptaron rechazaron sus ofrecimientos de dinero y enfrentaron durante horas la amenaza de un posible rescate armado.

La huida comenzó después de las 9:00 de la mañana. Ambos salieron de una coladera cubiertos de agua y lodo. Gastélum llevaba un arma y, ya en la superficie, los dos despojaron a conductores de un Volkswagen Jetta blanco y posteriormente de un Ford Focus rojo.

EL CHAPO INTENTÓ ESCAPAR POR LOS MOCHIS

Los propietarios de los vehículos reportaron los robos al C-4. Uno de ellos describió a los responsables como “dos tipos en ropa interior”, una referencia al estado en que se encontraban después de salir del drenaje.

La estrategia de utilizar dos vehículos tenía como propósito dificultar que las autoridades identificaran rápidamente el automóvil en el que viajaban. Sin embargo, aproximadamente cuatro kilómetros después, sobre la carretera Los Mochis-Navojoa, dos agentes federales ubicaron el Focus.

Gastélum conducía a gran velocidad y no atendió la orden de detenerse. Los policías cerraron el paso al automóvil. Una versión señala que Guzmán permanecía agachado en el asiento trasero.

Cuando ambos descendieron, los agentes observaron que Gastélum todavía tenía un arma en la mano, aunque no llegó a disparar. Poco después, el capo preguntó si sabían quién era.

Uno de los policías respondió que sí. Entonces Gastélum advirtió que un grupo armado se aproximaba para rescatar a su jefe y que los agentes serían asesinados si no los dejaban marcharse.

LOS SOBORNOS Y LA AMENAZA DE UN RESCATE

Tras la detención, Guzmán intentó convencer a los policías de que lo ayudaran a escapar. Durante el traslado pidió llegar hasta Chemoris y les prometió que podía cambiar sus vidas para siempre.

Más tarde, ya en un motel, volvió a intentar sobornar a los agentes. Los ofrecimientos incluían dinero, casas, empresas y negocios. El objetivo era conseguir que lo dejaran marcharse antes de que llegaran los refuerzos.

La situación era especialmente tensa porque los policías escuchaban por radiofrecuencia que alrededor de 30 camionetas con hombres armados se acercaban a la zona. Ante el riesgo de un ataque, solicitaron refuerzos por teléfono para evitar que sus comunicaciones fueran intervenidas.

Los agentes calcularon que no alcanzarían a llegar hasta su cuartel. Por ello decidieron buscar un lugar para ocultarse y mantener bajo custodia a Guzmán y Gastélum.

EL MOTEL DOUX SE CONVIRTIÓ EN ESCONDITE

Los policías eligieron el motel Doux y escondieron las patrullas dentro del garaje para evitar que fueran visibles desde el exterior. El grupo ocupó las habitaciones 51 y 19, esta última con acceso a la azotea.

Dos agentes permanecieron en la parte superior del inmueble con armas largas para vigilar un posible ataque. En un momento observaron un helicóptero de la Marina y trataron de llamar su atención, pero la aeronave continuó su recorrido.

Mientras tanto, otros dos policías permanecieron en la habitación 51 con Guzmán. Gastélum fue mantenido esposado en una de las patrullas.

La orden de los mandos era obtener una fotografía de ‘El Chapo’ para confirmar oficialmente su identidad. La imagen fue enviada al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, quien posteriormente la hizo llegar al secretario de Gobernación.

CERCA DE SEIS HORAS DE OPERATIVO CISNE NEGRO

La operación que terminó con la recaptura de Guzmán comenzó alrededor de las 4:00 de la mañana. Elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina irrumpieron en un inmueble de Los Mochis tras trabajos de inteligencia que habían ubicado a un integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa.

El operativo Cisne Negro provocó enfrentamientos. El saldo reportado fue de seis personas muertas y cinco detenidas. La lluvia también tuvo un papel relevante, pues elevó el nivel del agua en el drenaje y obligó a Guzmán y Gastélum a salir a la superficie.

La operación se extendió durante casi seis horas y la captura definitiva ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana.

Cuando finalmente llegaron marinos y soldados al motel, uno de los mandos que había detenido anteriormente a Guzmán en 2014 le dijo: “Se te acabaron tus vacaciones de seis meses”.

El capo respondió: “Sí, se me acabaron”.

Guzmán fue trasladado bajo custodia y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En 2019 fue declarado culpable de diversos cargos relacionados con el narcotráfico y condenado a cadena perpetua, sentencia que puso fin a la trayectoria criminal del líder del Cártel de Sinaloa dentro de prisión.

DATOS CURIOSOS

· La captura del 8 de enero de 2016 fue la tercera detención de Joaquín Guzmán Loera.

· El operativo que derivó en su recaptura fue denominado Cisne Negro.

· La lluvia elevó el nivel del drenaje y contribuyó a que Guzmán y Gastélum salieran a la superficie.