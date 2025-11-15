Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato

En los municipios de Culiacán y Cosalá, integrantes del Grupo Interinstitucional localizaron y deshabilitaron cinco áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio inactivo presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas.

Las acciones se desarrollaron como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, implementada por autoridades federales y estatales para la identificación y desmantelamiento de instalaciones ilícitas.

DECOMISAN PRECURSORES QUÍMICOS ALMACENADOS EN LABORATORIO CLANDESTINO

De acuerdo con la información oficial, en los operativos participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Mediante reconocimientos terrestres, a pie y en vehículos, los equipos interinstitucionales ubicaron diversas zonas destinadas al almacenamiento de sustancias químicas, así como un laboratorio que se encontraba fuera de operación.

En los puntos inspeccionados se aseguraron: