Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades federales y estatales localizaron en Culiacán, Cosalá y Badiraguato varias áreas con precursores químicos, un laboratorio inactivo y 20 artefactos explosivos
En los municipios de Culiacán y Cosalá, integrantes del Grupo Interinstitucional localizaron y deshabilitaron cinco áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio inactivo presuntamente utilizados para la producción de drogas sintéticas.
Las acciones se desarrollaron como parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, implementada por autoridades federales y estatales para la identificación y desmantelamiento de instalaciones ilícitas.
TE PUEDE INTERESAR: Aseguran casi 20 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá; localizan campamento en Concordia
DECOMISAN PRECURSORES QUÍMICOS ALMACENADOS EN LABORATORIO CLANDESTINO
De acuerdo con la información oficial, en los operativos participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Mediante reconocimientos terrestres, a pie y en vehículos, los equipos interinstitucionales ubicaron diversas zonas destinadas al almacenamiento de sustancias químicas, así como un laboratorio que se encontraba fuera de operación.
En los puntos inspeccionados se aseguraron:
- 1,050 litros de acetona
- 90 litros de metanfetamina líquida
- 1,000 litros de alcohol
- 1,200 litros de tolueno
- 80 litros de una sustancia líquida no identificada
- 520 kilogramos de sosa cáustica
- 6 reactores
- 6 mezcladoras
- 6 condensadores
- 48 bidones
- 45 tambos
- 3 ollas de peltre
El material quedó bajo resguardo y posteriormente fue inhabilitado conforme a los protocolos establecidos para la destrucción de sustancias y equipo relacionados con la producción de drogas sintéticas.
DESTRUYEN ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN BADIRAGUATO
En un operativo distinto realizado en el municipio de Badiraguato, el mismo Grupo Interinstitucional localizó y destruyó 20 artefactos explosivos improvisados.
Personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva, llevó a cabo las acciones de búsqueda en la zona.
Los artefactos fueron encontrados durante recorridos terrestres en el poblado La Cieneguita. Tras su aseguramiento inicial por parte del personal militar, los explosivos fueron entregados a integrantes de la Célula Contra Artefactos Explosivos, quienes realizaron su destrucción en un área controlada.
Las autoridades informaron que estos operativos forman parte de las acciones coordinadas para la detección de infraestructura ilícita creada por el crimen organizado, así como para la prevención de riesgos asociados al uso y transporte de sustancias químicas y material explosivo en la región.