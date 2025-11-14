Aseguran casi 20 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá; localizan campamento en Concordia

México
/ 14 noviembre 2025
    Aseguran casi 20 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá; localizan campamento en Concordia
    Elementos del Grupo Interinstitucional localizaron reactores, sustancias químicas y equipo táctico en operativos realizados en Culiacán, Cosalá y Concordia, acciones que forman parte de la estrategia para detectar y desmantelar laboratorios clandestinos en Sinaloa. FOTO: Seguridad Pública de Sinaloa

Autoridades de Sinaloa aseguraron precursores químicos, cartuchos, cargadores y equipo para la elaboración de drogas sintéticas en Culiacán, Cosalá y Concordia

El Grupo Interinstitucional de seguridad aseguró casi 20 mil litros de sustancias químicas en ocho áreas de concentración ubicadas en los municipios de Culiacán y Cosalá. Además, en un operativo realizado en Concordia aseguraron más de mil 400 cartuchos.

Las acciones realizadas en Culiacán y Cosalá forman parte de los reconocimientos terrestres implementados dentro de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

En estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO impuso a Rubén Rocha Moya en Sinaloa... ‘Fui candidato por decisión del presidente’

AUTORIDADES ASEGURAN EQUIPO Y PRECURSORES QUÍMICOS DISTRIBUIDOS EN OCHO ÁREAS DE CULIACÁN Y COSALÁ

De acuerdo con la información oficial, durante los recorridos se localizaron ocho áreas donde se concentraban diversos precursores y materiales utilizados presuntamente en la elaboración de sustancias ilícitas. En esos puntos se aseguraron:

- Dos reactores con capacidad de 2,000 litros cada uno.

- Dos reactores con capacidad de 600 litros cada uno, equipados con condensadores.

- Un reactor con capacidad de 500 litros.

- 22 bidones con aproximadamente 1,100 litros de aceites destilados.

- 76 bidones y cinco tambos con un estimado de 4,410 litros de acetona.

- 33 tambos con alrededor de 6,600 litros de tolueno.

- Cinco tambos con aproximadamente 1,000 litros de alcohol etílico.

- Cuatro tambos con alrededor de 800 litros de metanol.

- 11 tambos con aproximadamente 2,310 litros de etílico.

- 18 tambos con cerca de 3,600 litros de alcohol metílico.

- Diversos bidones, ollas, tinas y cubetas vacías.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y posteriormente destruido conforme a los protocolos establecidos para este tipo de sustancias.

ASEGURAN EN CONCORDIA CARGADORES, CARTUCHOS Y CHALECOS TÁCTICOS

En otro operativo realizado en el municipio de Concordia, el mismo Grupo Interinstitucional aseguró un campamento, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos tras realizar reconocimientos terrestres en la zona rural.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Copalita, donde elementos del Ejército Mexicano y corporaciones coordinadas localizaron un punto que presuntamente era utilizado como sitio de alojamiento temporal. En el lugar se aseguraron:

- 12 cargadores.

- 1,490 cartuchos.

- Tres chalecos tácticos.

El área fue deshabilitada y el material asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena prisión a seis militares por muerte de las niñas Leydi y Alexa en Badiraguato

AUTORIDADES INVITAN A REALIZAR REPORTES ANÓNIMOS EN CASOS DE TENER INFORMACIÓN SOBRE DELITOS

Las autoridades señalaron que estos aseguramientos forman parte de los esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno para inhibir actividades ilícitas relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

También reiteraron la invitación a la ciudadanía para realizar reportes anónimos al 089 y marcar al 911 ante cualquier emergencia.

La cooperación de diversas instituciones permitió el aseguramiento de equipo y precursores químicos en Culiacán y Cosalá, y de cartuchos, cargadores y equipo táctico en Concordia. Todo el material incautado estaba presuntamente relacionado con el crimen organizado.

Temas


Crimen Organizado
Drogas
Armas de fuego

Localizaciones


Sinaloa

