Aseguran casi 20 mil litros de precursores químicos en Culiacán y Cosalá; localizan campamento en Concordia

El Grupo Interinstitucional de seguridad aseguró casi 20 mil litros de sustancias químicas en ocho áreas de concentración ubicadas en los municipios de Culiacán y Cosalá. Además, en un operativo realizado en Concordia aseguraron más de mil 400 cartuchos.

Las acciones realizadas en Culiacán y Cosalá forman parte de los reconocimientos terrestres implementados dentro de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”.

En estas acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

AUTORIDADES ASEGURAN EQUIPO Y PRECURSORES QUÍMICOS DISTRIBUIDOS EN OCHO ÁREAS DE CULIACÁN Y COSALÁ

De acuerdo con la información oficial, durante los recorridos se localizaron ocho áreas donde se concentraban diversos precursores y materiales utilizados presuntamente en la elaboración de sustancias ilícitas. En esos puntos se aseguraron: