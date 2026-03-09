Detienen a 10 hombres durante operativo por marcha del 8M en el Zócalo de la Ciudad de México

Como resultado del operativo de seguridad implementado durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a 10 personas por su presunta participación en distintos hechos delictivos ocurridos en la Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe oficial, las detenciones se realizaron durante el acompañamiento policial a la concentración que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de mujeres se reunieron como parte de las actividades conmemorativas del 8 de marzo.

Las personas detenidas fueron señaladas por presuntos delitos de robo, daños a un edificio público y obstrucción del uso de bienes de dominio público.

DETIENEN A HOMBRE ACUSADO DE ROBO DE CELULAR DURANTE LA MARCHA DEL 8M

La SSC informó que uno de los arrestos ocurrió luego de que una mujer de 27 años de edad solicitara apoyo a policías que realizaban labores de vigilancia en el Centro Histórico.

Según su testimonio, mientras caminaba por la calle calle Palma, en la colonia Centro Histórico de la Ciudad de México, un hombre la interceptó y presuntamente le robó su teléfono celular.

Tras recibir el reporte, los oficiales iniciaron un recorrido de búsqueda con base en las características físicas proporcionadas por la denunciante.

El probable responsable fue localizado en el cruce de las calles calle 5 de Mayo e calle Isabel la Católica, donde fue interceptado por los uniformados.

Durante una revisión preventiva realizada conforme al protocolo de actuación policial, los agentes encontraron entre sus pertenencias un teléfono celular que la víctima reconoció como de su propiedad.

El sujeto fue detenido, informado de sus derechos y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

ARRESTAN A SEIS HOMBRES POR DAÑOS A EDIFICIO PÚBLICO

En otro hecho registrado durante la concentración por el Día Internacional de la Mujer, policías de la SSC detuvieron a seis hombres de 41, 42, 45, 45, 37 y 20 años de edad.

De acuerdo con el reporte policial, los sujetos fueron observados cuando presuntamente causaban daños a un edificio público ubicado en la zona del Zócalo capitalino.

Los agentes que realizaban patrullajes de vigilancia detectaron a los individuos cuando presuntamente arrojaban piedras y utilizaban mallas metálicas para dañar el inmueble gubernamental.

Al notar la presencia policial, los hombres intentaron huir en distintas direcciones.

No obstante, tras una persecución breve, los oficiales lograron ubicarlos y detenerlos en las inmediaciones de la plaza central.

Los detenidos fueron sometidos a una revisión preventiva conforme al protocolo policial, posteriormente se les informaron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.