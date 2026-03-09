Más de 120 mil mujeres marchan en CDMX por el 8M para exigir justicia y el fin de la violencia de género

México
/ 9 marzo 2026
    Más de 120 mil mujeres marchan en CDMX por el 8M para exigir justicia y el fin de la violencia de género
    Más de 120 mil mujeres se movilizaron en Ciudad de México durante el Día Internacional de la Mujer para exigir el fin de la violencia y los feminicidios. Cuartoscuro

Miles de mujeres marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México durante el Día Internacional de la Mujer

Más de 120 mil mujeres y niñas participaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una movilización en la Ciudad de México para exigir un alto a los feminicidios, la violencia machista y diversas formas de desigualdad de género.

Las participantes tomaron las calles de la capital mexicana de manera individual o integradas en colectivos feministas. La movilización se desarrolló en una ciudad clave para el movimiento. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, en 2024 se registró en promedio el asesinato de entre nueve y diez mujeres al día en México.

CIUDAD DE MÉXICO, 08 MARZO 2026.- En el marco del Día Internacional del Día de la Mujer, mujeres con discapacidad exigieron justicia durante la marcha del 8M en Avenida Paseo de la Reforma. Cuartoscuro

CONTINGENTES PARTIERON DE DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Diversas organizaciones y grupos feministas se concentraron desde la mañana en diferentes puntos de la capital para iniciar sus recorridos hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Entre los principales lugares de reunión se encontraron la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Madre.

Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan partió el contingente principal alrededor de las 11:30 horas. A lo largo del día, las manifestantes avanzaron por algunas de las avenidas más representativas de la capital, entre ellas Paseo de la Reforma, avenida Juárez y diversas calles del Centro Histórico.

RECORRIDO FUE HACIA EL ZÓCALO CAPITALINO

Los distintos contingentes avanzaron hacia la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde se concentraron miles de participantes. Durante el trayecto, las manifestantes portaron pancartas, consignas y mensajes relacionados con la erradicación de la violencia de género, la búsqueda de justicia para víctimas de feminicidio y el reconocimiento de derechos para las mujeres.

La movilización formó parte de las actividades que se realizan cada año durante el 8 de marzo en la capital del país, una de las ciudades con mayor participación en este tipo de manifestaciones.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPORTA SALDO BLANCO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la jornada concluyó con saldo blanco y destacó la participación de miles de mujeres en las calles de la capital.

A través de una publicación en la red social X, la funcionaria señaló: “Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación.”

En el mismo mensaje, agregó: “Hoy, más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco.”

CLARA BRUGADA HABLA SOBRE POLICÍAS EN LA MARCHA

La mandataria capitalina también reconoció la labor de las mujeres policías que participaron en el operativo de acompañamiento durante la movilización.

“Reconozco y agradezco la labor de las mujeres policías que acompañaron esta movilización y salvaguardaron la integridad de todas las asistentes”, expresó.

Asimismo, añadió: “Porque cuando las mujeres alzan la voz, la sociedad avanza y cuando sus derechos se garantizan, la justicia se fortalece.”

CIUDAD DE MÉXICO, 08 MARZO 2026.- En el marco del Día Internacional del Día de la Mujer, mujeres charras protestaron durante la marcha del 8M sobre Avenida Reforma Cuartoscuro

REPORTAN QUE GRUPO DE HOMBRES FUERON DETENIDOS TRAS VANDALIZAR EDIFICIOS DE GOBIERNO

De acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno, al finalizar la movilización se registraron algunos altercados menores.

En su mensaje, señaló: “Lamentablemente, después de la marcha un grupo mayoritariamente de hombres, vandalizaron uno de los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales fueron retirados por las mismas manifestantes.”

Las autoridades capitalinas indicaron que la movilización se desarrolló principalmente de manera pacífica y sin incidentes mayores durante el recorrido de los contingentes hacia el centro de la ciudad.

