Más de 120 mil mujeres marchan en CDMX por el 8M para exigir justicia y el fin de la violencia de género

Las participantes tomaron las calles de la capital mexicana de manera individual o integradas en colectivos feministas. La movilización se desarrolló en una ciudad clave para el movimiento. De acuerdo con datos de ONU Mujeres , en 2024 se registró en promedio el asesinato de entre nueve y diez mujeres al día en México.

Más de 120 mil mujeres y niñas participaron este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una movilización en la Ciudad de México para exigir un alto a los feminicidios, la violencia machista y diversas formas de desigualdad de género.

CONTINGENTES PARTIERON DE DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Diversas organizaciones y grupos feministas se concentraron desde la mañana en diferentes puntos de la capital para iniciar sus recorridos hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Entre los principales lugares de reunión se encontraron la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Fuente de la Diana Cazadora y el Monumento a la Madre.

Desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan partió el contingente principal alrededor de las 11:30 horas. A lo largo del día, las manifestantes avanzaron por algunas de las avenidas más representativas de la capital, entre ellas Paseo de la Reforma, avenida Juárez y diversas calles del Centro Histórico.

RECORRIDO FUE HACIA EL ZÓCALO CAPITALINO

Los distintos contingentes avanzaron hacia la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde se concentraron miles de participantes. Durante el trayecto, las manifestantes portaron pancartas, consignas y mensajes relacionados con la erradicación de la violencia de género, la búsqueda de justicia para víctimas de feminicidio y el reconocimiento de derechos para las mujeres.

La movilización formó parte de las actividades que se realizan cada año durante el 8 de marzo en la capital del país, una de las ciudades con mayor participación en este tipo de manifestaciones.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REPORTA SALDO BLANCO

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la jornada concluyó con saldo blanco y destacó la participación de miles de mujeres en las calles de la capital.

A través de una publicación en la red social X, la funcionaria señaló: “Esta ciudad ha demostrado, una vez más, que es una capital de derechos y libertades, donde se respeta y garantiza plenamente cualquier expresión y manifestación.”

En el mismo mensaje, agregó: “Hoy, más de 120 mil mujeres tomaron las calles de nuestra ciudad de manera pacífica, en una jornada que concluyó con saldo blanco.”