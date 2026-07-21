Detienen a 3 personas por caso de los 10 homicidios en Zacatecas; una es menor de edad

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    Detienen a 3 personas por caso de los 10 homicidios en Zacatecas; una es menor de edad

El 18 de julio, las autoridades localizaron 10 cuerpos sin vida posicionados en vías públicas de 3 municipios de Zacatecas

El 21 de julio se reportó que un operativo de las autoridades derivó en el arresto de 3 personas; dos hombres y una mujer, presuntamente vinculadas a los homicidios de 10 víctimas en Zacatecas.

El incidente ocurrió el 18 de julio. Fueron encontrados 10 cuerpos sin vida en vía pública, entre ellos, varios funcionarios y un exedil de Zacatecas.

Por ello, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, durante una rueda de prensa, informó que personal de inteligencia interceptó un vehículo; en su interior, además de los 3 detenidos, se registraron narcóticos, cargadores para armas de alto calibre, chalecos balísticos y ponchallantas.

Los detenidos fueron identificados como: Leonel ‘N’, de 23 años; Osvaldo ‘N’, de 22 años; y Dulce ‘N’, menor de edad de 16 años. Se detalló que son originarios de Mazatlán, Durango y el municipio de Jerez, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zacatecas-bajo-el-terror-jornada-violenta-dejo-10-cuerpos-en-tres-municipios-este-sabado-IH22259089

Hasta el momento, las cuentas oficiales del Estado, o de entidades federativas, han esclarecido si los homicidios fueron hechos por una agrupación delictiva en particular. Se destacó que en redes sociales se viralizó un metraje de gente atribuyéndose el atentado. Sin embargo, las autoridades no hicieron comentarios concretos al respecto y aseguraron que el video tiene ‘tintes políticos’ en su edición.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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