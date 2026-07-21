Detienen a 3 personas por caso de los 10 homicidios en Zacatecas; una es menor de edad
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El 18 de julio, las autoridades localizaron 10 cuerpos sin vida posicionados en vías públicas de 3 municipios de Zacatecas
El 21 de julio se reportó que un operativo de las autoridades derivó en el arresto de 3 personas; dos hombres y una mujer, presuntamente vinculadas a los homicidios de 10 víctimas en Zacatecas.
El incidente ocurrió el 18 de julio. Fueron encontrados 10 cuerpos sin vida en vía pública, entre ellos, varios funcionarios y un exedil de Zacatecas.
Por ello, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, durante una rueda de prensa, informó que personal de inteligencia interceptó un vehículo; en su interior, además de los 3 detenidos, se registraron narcóticos, cargadores para armas de alto calibre, chalecos balísticos y ponchallantas.
Los detenidos fueron identificados como: Leonel ‘N’, de 23 años; Osvaldo ‘N’, de 22 años; y Dulce ‘N’, menor de edad de 16 años. Se detalló que son originarios de Mazatlán, Durango y el municipio de Jerez, respectivamente.
Hasta el momento, las cuentas oficiales del Estado, o de entidades federativas, han esclarecido si los homicidios fueron hechos por una agrupación delictiva en particular. Se destacó que en redes sociales se viralizó un metraje de gente atribuyéndose el atentado. Sin embargo, las autoridades no hicieron comentarios concretos al respecto y aseguraron que el video tiene ‘tintes políticos’ en su edición.