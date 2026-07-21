Detienen a 3 personas por caso de los 10 homicidios en Zacatecas; una es menor de edad

El 21 de julio se reportó que un operativo de las autoridades derivó en el arresto de 3 personas; dos hombres y una mujer, presuntamente vinculadas a los homicidios de 10 víctimas en Zacatecas.

El incidente ocurrió el 18 de julio. Fueron encontrados 10 cuerpos sin vida en vía pública, entre ellos, varios funcionarios y un exedil de Zacatecas.

Por ello, el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, durante una rueda de prensa, informó que personal de inteligencia interceptó un vehículo; en su interior, además de los 3 detenidos, se registraron narcóticos, cargadores para armas de alto calibre, chalecos balísticos y ponchallantas.

Los detenidos fueron identificados como: Leonel ‘N’, de 23 años; Osvaldo ‘N’, de 22 años; y Dulce ‘N’, menor de edad de 16 años. Se detalló que son originarios de Mazatlán, Durango y el municipio de Jerez, respectivamente.