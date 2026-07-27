Detienen a 4 personas por pederastia y abuso sexual en Chiapas

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    Detienen a 4 personas por pederastia y abuso sexual en Chiapas Vanguardia

El incidente causó indignación en los habitantes de Chiapas después de haberse difundido un metraje de explotación sexual infantil

El 27 de julio se reportó que las autoridades del Estado de Chiapas arrestaron a cuatro personas tras abusar de una menor de edad en el municipio de Sabanilla. El informe fue compartido por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven.

A través de un videoinforme, el fiscal Llaven detalló que los detenidos grabaron un video abusando de la víctima; se compartió el nombre de los implicados, siendo estos: Aurelio ‘N’, Gabino ‘N’, Omar ‘N’ y Fernando ‘N’. Se esclareció que cada uno de ellos fue cómplice en la realización del abuso, y que, supuestamente, solo uno de ellos cometió la violación.

Se detalló que Aurelio ‘N’ sometió a la víctima y es dueño del terreno donde sucedió el crimen. Omar ‘N’ fue señalado de haber cometido la violación contra la menor de edad, mientras Gabino ‘N’ grabó el incidente y Fernando ‘N’ fungía de vigía para prevenir la llegada de las autoridades.

Por la realización del video, cuyo contenido es explotación sexual infantil, el abuso sexual contra la menor de edad y la pederastía, los detenidos, según el fiscal, podrían afrontar hasta 50 años de cárcel. El incidente destacó porque imágenes del abuso fueron difundidas por las redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/funcionario-es-senalado-por-abuso-sexual-a-menores-su-audiencia-de-vinculacion-en-saltillo-es-hoy-BI21386124

Las autoridades detallaron que el sábado 25 de julio, la víctima fue ubicada y ha sido puesta en resguardo con apoyo psicológico especializado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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