Detienen a 4 personas por pederastia y abuso sexual en Chiapas
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El incidente causó indignación en los habitantes de Chiapas después de haberse difundido un metraje de explotación sexual infantil
El 27 de julio se reportó que las autoridades del Estado de Chiapas arrestaron a cuatro personas tras abusar de una menor de edad en el municipio de Sabanilla. El informe fue compartido por el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven.
A través de un videoinforme, el fiscal Llaven detalló que los detenidos grabaron un video abusando de la víctima; se compartió el nombre de los implicados, siendo estos: Aurelio ‘N’, Gabino ‘N’, Omar ‘N’ y Fernando ‘N’. Se esclareció que cada uno de ellos fue cómplice en la realización del abuso, y que, supuestamente, solo uno de ellos cometió la violación.
Se detalló que Aurelio ‘N’ sometió a la víctima y es dueño del terreno donde sucedió el crimen. Omar ‘N’ fue señalado de haber cometido la violación contra la menor de edad, mientras Gabino ‘N’ grabó el incidente y Fernando ‘N’ fungía de vigía para prevenir la llegada de las autoridades.
Por la realización del video, cuyo contenido es explotación sexual infantil, el abuso sexual contra la menor de edad y la pederastía, los detenidos, según el fiscal, podrían afrontar hasta 50 años de cárcel. El incidente destacó porque imágenes del abuso fueron difundidas por las redes sociales.
Las autoridades detallaron que el sábado 25 de julio, la víctima fue ubicada y ha sido puesta en resguardo con apoyo psicológico especializado.