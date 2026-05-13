$!Detienen a director y subdirector de Seguridad Pública de Tezontepe, Hidalgo, por vínculos delictivos

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó sobre la detención de tres funcionarios públicos presuntamente relacionados con actividades ilícitas en el municipio de Tezontepec de Aldama. Entre los detenidos se encuentra el director de Seguridad Pública municipal, Raymundo “S”, el subdirector identificado con las iniciales C.H.B.M., así como un ex policía municipal de iniciales M. del V. M. La dependencia estatal dio a conocer los hechos mediante una tarjeta informativa difundida durante la mañana del 12 de mayo, en la que detalló que las aprehensiones fueron resultado de denuncias y trabajos de inteligencia desarrollados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

EJECUTAN TRES ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA MANDOS POLICIALES Y UN EXELEMENTO MUNICIPAL De acuerdo con la información oficial, el Gabinete de Seguridad del Estado ejecutó tres órdenes de aprehensión contra los mandos policiacos y el exelemento municipal. La tarjeta informativa señala que las investigaciones permitieron integrar una carpeta en la que se acredita la presunta responsabilidad de los detenidos por vínculos con actividades delictivas en la región. “En atención a denuncias presentadas y trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, se dio seguimiento para la integración de una carpeta donde se acredita la presunta responsabilidad con vínculos con la delincuencia de la región”, indicó la dependencia. Las autoridades también informaron que se realizaron tres técnicas de cateo para cumplimentar las órdenes judiciales, acciones en las que fueron localizados indicios considerados relevantes para el avance de las investigaciones. DURANTE CATEOS DECOMISAN DROGAS Y ARMAS; DIFUNDEN IMÁGENES DE OPERATIVOS A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo compartió un video en el que se muestran parte de las acciones realizadas durante el operativo, así como el aseguramiento de diversos objetos. En la publicación, la dependencia estatal informó que elementos de seguridad ejecutaron las órdenes de aprehensión en Tezontepec de Aldama y aseguraron a tres mandos de Seguridad Pública municipal presuntamente vinculados con actividades delictivas. Asimismo, señalaron que durante las acciones fueron localizadas diversas dosis de droga y cartuchos de arma de fuego. “En Hidalgo, la seguridad se fortalece con acciones firmes y sin distinciones”, expresó la dependencia en su mensaje difundido en plataformas digitales.

DETENCIÓN DE DIRECTOR DE SEGURIDAD OCURRIÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SPTM La detención de Raymundo “S” se realizó alrededor de las 10:25 horas al exterior de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ubicadas en la colonia Los Tepetates. Según información del Registro Nacional de Detenciones, el funcionario vestía una playera tipo polo azul marino, pantalón táctico del mismo color y botas negras al momento de ser detenido. Hasta el momento, las autoridades estatales no han detallado los delitos específicos que se investigan ni el posible alcance de las indagatorias relacionadas con los detenidos.

ALCALDESA DE TEZONTEPEX SE PRONUNCIA TRAS DETENCIONES Luego de los hechos, la alcaldesa de Tezontepec de Aldama, Ana María Rivera Contreras, emitió un comunicado en el que afirmó que su administración ha colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones. La presidenta municipal explicó que recibió el reporte mientras se encontraba en un evento público y aseguró que el gobierno local ha brindado las facilidades necesarias para el desarrollo de las diligencias correspondientes. “Desde el primer momento, esta administración ha coadyuvado y brindado todas las facilidades necesarias para el desarrollo de las investigaciones y el trabajo de las autoridades competentes”, expresó. Rivera Contreras también señaló que desde el nombramiento de Raymundo “S” como director de la Policía Municipal se le otorgó respaldo institucional, al igual que a su equipo de trabajo, con el objetivo de fortalecer la seguridad del municipio. ALCALDESA RESPALDA INVESTIGACIONES EN CONTRA DE MANDOS DE SEGURIDAD La edil reiteró su respeto a las instituciones y manifestó confianza en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos y determinen responsabilidades. “Reiteramos nuestro respeto absoluto a las instituciones y confiamos en que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades de quien o quienes resulten involucrados”, indicó.

COORDINACIÓN CON AUTORIDADES ESTATALES Tras las detenciones, la alcaldesa informó que sostuvo una reunión con Salvador Cruz Neri para fortalecer la coordinación entre autoridades municipales y estatales en materia de seguridad. Según señaló en su mensaje, durante el encuentro reiteró su disposición para colaborar plenamente con las investigaciones en curso. “Reiteré toda mi disposición para coadyuvar plenamente en las investigaciones que actualmente realizan las autoridades competentes, actuando siempre con responsabilidad, transparencia y respeto a la ley”, afirmó. Las investigaciones continúan por parte de las autoridades estatales para determinar el grado de participación de los detenidos y esclarecer los hechos relacionados con la carpeta abierta en el estado de Hidalgo.

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