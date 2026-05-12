$!Fiscalía de Oaxaca detiene a alcalde de Santa María Chilchotla por extorsión y tentativa de homicidio

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de Regino Gallardo González, actual presidente municipal de Santa María Chilchotla, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y homicidio en grado de tentativa. La institución señaló que la captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en septiembre de 2024. De acuerdo con la carpeta judicial identificada bajo la causa penal 39/2026, los acontecimientos investigados ocurrieron cuando un grupo de personas armadas irrumpió en un domicilio ubicado en Santa María Chilchotla, municipio localizado en la región de la Cañada, en Oaxaca. Según las indagatorias ministeriales, los presuntos agresores habrían acudido al lugar para exigir cobros por “pago de piso” y posteriormente intentar atentar contra la integridad de los habitantes de la vivienda.

REALIZAN INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA EXTORSIÓN Y ATAQUE ARMADO La FGEO indicó que, tras las investigaciones realizadas por áreas especializadas, se obtuvieron elementos suficientes para acreditar la probable participación de los imputados en los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio. Como resultado, el caso fue judicializado y se solicitó la orden de aprehensión correspondiente. En el comunicado difundido este 11 de mayo de 2026, la Fiscalía estatal reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a conductas delictivas y aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales. La dependencia explicó que el operativo y la captura forman parte de las acciones emprendidas para evitar que cargos públicos sean utilizados como mecanismos de protección frente a investigaciones penales. INVESTIGAN POSIBLES VÍNCULOS CON ACTIVIDADES ILÍCITAS La Fiscalía de Oaxaca también informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con la célula delictiva presuntamente vinculada al caso. Entre los aspectos que se analizan se encuentran posibles nexos con actividades ilícitas en la región limítrofe entre Oaxaca y Veracruz. Las autoridades ministeriales señalaron que las indagatorias buscan establecer el alcance de las operaciones del grupo en municipios de la región de la Cañada y determinar si existen conexiones con redes criminales que operan en esa zona del país. Hasta el momento, la institución no ha detallado si existen más personas investigadas o detenidas relacionadas con estos hechos, ni tampoco se han dado a conocer datos adicionales sobre el avance procesal del caso. FISCALÍA DESTACA COMBATE A LA IMPUNIDAD En su posicionamiento, la FGEO sostuvo que continuará impulsando acciones para garantizar el acceso a la justicia y combatir posibles actos delictivos vinculados con servidores públicos. “La Institución Procuradora de Justicia asegura que el servicio público no sea utilizado como escudo para la impunidad, priorizando siempre la seguridad y el derecho a la justicia de las víctimas”, señaló la Fiscalía en el comunicado oficial.

La dependencia no precisó la fecha exacta en que fue ejecutada la orden de aprehensión ni el lugar donde ocurrió la detención del edil de Santa María Chilchotla. Tampoco se informó sobre la audiencia inicial o la situación jurídica actual del imputado. Santa María Chilchotla es un municipio ubicado en la región mazateca de Oaxaca y colinda con zonas serranas cercanas al estado de Veracruz, una región donde autoridades federales y estatales han reportado actividades relacionadas con grupos delictivos y delitos como extorsión, tráfico ilegal y cobro de piso.

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