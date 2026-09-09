Detienen a Alexis “N”, presunto operador criminal relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Autoridades estatales y federales detuvieron a Alexis “N” , señalado como presunto operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan, Michoacán, y relacionado con las investigaciones por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo .

La captura ocurrió en Zapopan, Jalisco, donde elementos de distintas corporaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sospechoso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención a través de redes sociales y destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado.

García Harfuch también reconoció la colaboración de las autoridades de Jalisco para concretar la captura.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE ALEXIS “N” CON EL CASO CARLOS MANZO?

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, Alexis “N” habría asumido funciones dentro de una estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Este último es señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

La captura de Alexis “N” forma parte de las investigaciones que continúan para esclarecer el homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan y determinar la participación de las personas señaladas en el caso.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a una investigación en curso y será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.