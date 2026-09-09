Detienen a Alexis “N”, presunto operador criminal relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

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    Detienen a Alexis “N”, presunto operador criminal relacionado con el asesinato de Carlos Manzo
    Alexis “N” fue detenido en Zapopan, Jalisco, por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo. FOTO: EL UNIVERSAL

Autoridades lo identifican como operador regional de un grupo criminal en Uruapan.

Autoridades estatales y federales detuvieron a Alexis “N”, señalado como presunto operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan, Michoacán, y relacionado con las investigaciones por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo.

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La captura ocurrió en Zapopan, Jalisco, donde elementos de distintas corporaciones cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sospechoso.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención a través de redes sociales y destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Fiscalía General del Estado.

García Harfuch también reconoció la colaboración de las autoridades de Jalisco para concretar la captura.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE ALEXIS “N” CON EL CASO CARLOS MANZO?

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario federal, Alexis “N” habría asumido funciones dentro de una estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”.

Este último es señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

La captura de Alexis “N” forma parte de las investigaciones que continúan para esclarecer el homicidio del entonces presidente municipal de Uruapan y determinar la participación de las personas señaladas en el caso.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a una investigación en curso y será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido.

$!La captura de Alexis “N” forma parte de las investigaciones.
La captura de Alexis “N” forma parte de las investigaciones. FOTO: EL UNIVERSAL

SUMAN 32 DETENIDOS POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Con la captura de Alexis “N”, suman 32 personas detenidas en relación con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, Michoacán.

El entonces alcalde fue asesinado durante un evento público, después de participar en la inauguración del Festival de las Velas.

El crimen provocó una amplia investigación en la que han sido detenidos presuntos integrantes de la estructura criminal relacionada con el homicidio.

Entre las capturas también se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, además de otros individuos señalados por las autoridades por su posible participación en la planeación o ejecución del crimen.

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GRECIA QUIROZ PIDE A LA FGR ATRAER EL CASO

La nueva detención ocurre mientras continúa el llamado para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.

La actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió junto con su abogado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar que la FGR tome el control de la investigación.

Quiroz argumentó que la posible participación del crimen organizado hace necesario que el caso sea investigado a nivel federal y pidió evitar que la indagatoria permanezca dividida entre autoridades estatales y federales.

La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan nuevas acciones relacionadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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