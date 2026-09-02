Exsecretaria de Carlos Manzo denuncia despido tras ampliar declaración ante Fiscalía de Michoacán

La exsecretaria particular del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, Yesenia Méndez Rodríguez, denunció que fue separada de su puesto en el Ayuntamiento luego de ampliar su declaración ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por las investigaciones relacionadas con el homicidio del exedil. A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, Méndez Rodríguez señaló que este martes fue notificada verbalmente de su despido por parte de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento de Uruapan. La exfuncionaria afirmó que contaba con una base laboral desde 2021, después de incorporarse a la administración municipal en 2017. De acuerdo con su declaración pública, la separación ocurrió después de que acudió ante la Fiscalía para ampliar información relacionada con su vínculo laboral con Samuel García Rivero y solicitar que se investiguen las circunstancias de la relación laboral y personal que, según sostuvo, habría mantenido con la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz García.

EXSECRETARIA DE CARLOS MANZO CUESTIONA MOTIVOS DE SU DESPIDO Méndez Rodríguez manifestó que su declaración ante la Fiscalía no representa una sentencia ni pretende sustituir las investigaciones de la autoridad, sino que se trata de información que, aseguró, debe ser investigada y esclarecida conforme a derecho. “Mi declaración no constituye una sentencia ni pretende sustituir el trabajo de la autoridad. Es un señalamiento realizado ante la Fiscalía para que sea investigado y esclarecido conforme a derecho”, expresó. La exfuncionaria cuestionó también el regreso de Samuel García Rivero a un cargo dentro del Ayuntamiento de Uruapan durante la administración de Grecia Quiroz García. Según el posicionamiento de Méndez Rodríguez, García Rivero ocupó el puesto de director de Protocolo y habría recibido un salario mensual de 70 mil pesos. La exsecretaria afirmó que dicha cantidad consta en recibos de nómina y pidió que las circunstancias relacionadas con ese nombramiento sean esclarecidas mediante documentos y por las autoridades correspondientes. “Todo esto puede y debe ser esclarecido con documentos y por las autoridades correspondientes, no mediante discursos ni descalificaciones”, señaló.

MÉNDEZ RODRÍGUEZ PREGUNTA SI EXISTE UN TRASFONDO POLÍTICO La exsecretaria particular de Carlos Manzo también cuestionó si su separación laboral tiene relación con la información que decidió aportar ante la Fiscalía. “¿Mi despido tiene un trasfondo político?”, planteó en su posicionamiento. Méndez Rodríguez señaló que algunas de las circunstancias que actualmente son objeto de discusión, según su versión, son conocidas dentro de la propia administración municipal y afirmó que decidió hacer públicos sus cuestionamientos. “Porque mi despido ocurre después de que hice un señalamiento ante la Fiscalía y con elementos documentales. Y hay algo todavía más grave: muchas de las circunstancias que hoy se discuten son conocidas dentro de la propia administración. Algunos guardan silencio por miedo; otros, quizá, por conveniencia. Yo decidí no callar.” La exfuncionaria también relacionó su caso con el discurso que, afirmó, había sostenido anteriormente la actual presidenta municipal respecto a una separación laboral que habría enfrentado durante una administración anterior. “Hoy me pregunto: ¿qué cambió?”, cuestionó. EXSERETARIA DE CARLOS MANZO PIDE QUE INVESTIGACIÓN POR HOMICIDIO SE RESUELVA CON PRUEBAS En su posicionamiento, Méndez Rodríguez sostuvo que la investigación relacionada con el asesinato de Carlos Manzo debe desarrollarse mediante pruebas y no a partir de declaraciones públicas o confrontaciones políticas. “Una investigación de esta naturaleza no puede resolverse con entrevistas, etiquetas de ‘guerra sucia’ ni campañas de opinión. Se tiene que resolver con pruebas. Yo no estoy pidiendo privilegios. Estoy pidiendo que se investigue. No estoy condenando a nadie. Estoy exigiendo que la autoridad determine la verdad.” La exsecretaria aseguró que su despido no modificará su decisión de proporcionar información a las autoridades. “Y tampoco voy a permitir que mi despido sea utilizado para intimidarme o para hacerme guardar silencio.”

En su mensaje final, Méndez Rodríguez sostuvo que el homicidio del exalcalde debe esclarecerse mediante una investigación y pruebas, y señaló que ninguna de las personas involucradas debería estar exenta de las indagatorias. “Porque el asesinato de Carlos Manzo no se resolverá protegiendo a nadie ni atacando a quienes hablan. Se resolverá con verdad, con investigación y con pruebas. Aquí nadie debería estar blindado.” Finalmente, la exfuncionaria afirmó que continuará compareciendo ante las autoridades y cerró su posicionamiento con la frase: “Nos veremos en los tribunales... y en la Fiscalía”. Hasta lo señalado en el posicionamiento difundido por Méndez Rodríguez, sus afirmaciones corresponden a señalamientos que deberán ser investigados y esclarecidos por las autoridades competentes.

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