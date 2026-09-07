Grecia Quiroz denuncia campaña de desprestigio contra su gobierno en Uruapan: ‘Tengo las manos limpias’

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal afirmó que mantiene la conciencia tranquila y sostuvo que no permitirá que las acusaciones definan el desempeño de su gobierno.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aseguró este domingo 6 de septiembre que enfrenta una campaña para afectar su imagen y la de la administración municipal que encabeza, en medio de señalamientos relacionados con la investigación por el asesinato del expresidente municipal Carlos Manzo .

“Hay una guerra muy fuerte, muy intensa de desprestigiar a su servidora, a este gobierno, y no lo vamos a permitir. Los hechos serán quienes hablarán por nosotros. Todo cae por su propio peso”, expresó.

La alcaldesa también señaló que existe una ofensiva para cuestionar a su administración y afirmó que serán los resultados de su gobierno los que respondan a los señalamientos.

GRECIA QUIROZ ASEGURA QUE RESPONDERÁ CON RESULTADOS

Quiroz no detalló en su mensaje cuáles son las acciones específicas que atribuye a quienes, según señaló, buscan afectar su imagen o la de su administración.

La presidenta municipal reiteró que mantendrá su postura frente a los cuestionamientos y sostuvo que serán las acciones institucionales las que respalden su desempeño al frente del Ayuntamiento de Uruapan.

Sus declaraciones se producen mientras continúa la investigación relacionada con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025, y en la que han surgido señalamientos públicos sobre personas vinculadas con la administración municipal.

FISCALÍA PIDIÓ TELÉFONOS DE CARLOS MANZO PARA LA INVESTIGACIÓN

A finales de agosto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó la entrega de los teléfonos celulares que pertenecían a Carlos Manzo como parte de las diligencias relacionadas con la investigación de su asesinato.

En ese contexto, Yesenia Méndez Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria particular de Manzo, aseguró que Grecia Quiroz buscaba ampararse para evitar entregar a la Fiscalía los dispositivos del exalcalde.

Méndez también acudió ante la Fiscalía para ampliar su declaración y pidió que se investigara la relación laboral y personal entre Quiroz y Samuel “N”, uno de los implicados en la investigación por el asesinato de Manzo.

Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y corresponde a las autoridades determinar si existe alguna responsabilidad a partir de las pruebas y diligencias realizadas.

EXSECRETARIA DE MANZO DENUNCIA DESPIDO TRAS DECLARAR ANTE FISCALÍA

Días después de acudir ante la Fiscalía, Méndez informó que fue despedida del Ayuntamiento de Uruapan. La exfuncionaria consideró que su salida pudo estar relacionada con las declaraciones que realizó ante la autoridad ministerial.

“Y sí siento que fue como una represalia por las declaraciones que vine a hacer a la Fiscalía cuando hice mi ampliación de declaración en torno a la relación tanto laboral como personal que la presidenta en funciones tenía con el compañero Samuel. También despidieron a mi pareja, a mi esposo, el día de ayer, entonces pues nos quedamos ahora sí que sin trabajo”, dijo.