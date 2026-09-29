$!Detienen a director de Policía de Suchiapa por fuga de 4 detenidos por narcomenudeo

El director de la Policía Municipal de Suchiapa, Chiapas, Jesús “N”, fue detenido como parte de una investigación iniciada por la evasión de cuatro personas que habían sido aseguradas durante un operativo contra el narcomenudeo, informó el Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Durante una transmisión, el fiscal explicó que los hechos se originaron el pasado 25 de septiembre, cuando elementos de seguridad realizaron un operativo en Suchiapa para combatir actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Como resultado de esa intervención fueron asegurados narcóticos y detenidas cuatro personas, quienes posteriormente quedaron a disposición de las autoridades en la cárcel municipal. Sin embargo, posteriormente se registró la evasión de los cuatro detenidos, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades. DETIENEN AL DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SUCHIAPA Como parte de las investigaciones, fue detenido Jesús “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Suchiapa. Llaven Abarca señaló que las autoridades continúan con los actos de investigación y que ya existen avances para identificar los vehículos que participaron en los hechos, así como a otras personas que podrían estar relacionadas con la evasión. El fiscal indicó que las diligencias permitirán establecer si hubo participación de otros servidores públicos en la evasión de los cuatro detenidos. “Es muy importante sentar un precedente y dejar en claro que no habrá impunidad y menos colusión de autoridades con grupos criminales. El único compromiso que tenemos es con el pueblo de Chiapas”, afirmó. El funcionario agregó que la investigación continuará y que en los próximos días se informarán los avances correspondientes.

INVESTIGAN HOMICIDIO LIGADO A DISPUTA POR NARCOMENUDEO EN TAPACHULA En otro de los casos abordados por el Fiscal General del Estado, se informó sobre un homicidio ocurrido el pasado 24 de septiembre en un bar ubicado en la colonia Xochimilco, en Tapachula. De acuerdo con Llaven Abarca, una de las líneas de investigación está relacionada con una disputa por actividades de narcomenudeo. Como parte de las indagatorias, el 27 de septiembre las fuerzas del orden realizaron un cateo en un inmueble localizado en la colonia Paraíso. Durante la intervención, los elementos de seguridad fueron recibidos con disparos de arma de fuego. Un integrante de la Guardia Estatal resultó lesionado durante el enfrentamiento, aunque el fiscal informó que se encuentra fuera de peligro. Durante estos hechos, Abraham Ángel “N”, quien era una de las personas investigadas, perdió la vida después de que los elementos de seguridad repelieran la agresión, según informó la Fiscalía. Además, fueron detenidas cuatro personas identificadas como Juan José “N”, de 26 años; Maclovio Nicolás “N”, de 40 años; Ocario “N”, de 24 años, y Lisset Pamela “N”, de 20 años.

ASEGURAN ARMAS Y PRESUNTAS DROGAS DURANTE CATEO Llaven Abarca informó que las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional por los delitos de homicidio en grado de tentativa y narcomenudeo. Durante el operativo también fueron aseguradas tres armas largas tipo AR-15, una escopeta y un arma corta. Las autoridades localizaron además una maleta con marihuana, 15 envoltorios con una sustancia identificada como “cristal” y 11 envoltorios de “crack”. En el inmueble también fue asegurado un vehículo utilizado como taxi. La investigación continuará para determinar la posible participación de las personas detenidas en los hechos ocurridos el 24 de septiembre y establecer las circunstancias relacionadas con el homicidio y la agresión contra los elementos de seguridad.

FISCALÍA INVESTIGA DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR EN TUXTLA GUTIÉRREZ Durante la misma transmisión, el Fiscal General del Estado informó sobre una denuncia presentada por violencia familiar en la colonia Terán, en Tuxtla Gutiérrez. La denuncia fue recibida el día anterior por el Ministerio Público, luego de que la víctima acudiera ante las autoridades para reportar las agresiones. La carpeta de investigación fue iniciada en contra de Ulises Alberto “N”, identificado como pareja sentimental de la víctima. De acuerdo con la información proporcionada por Llaven Abarca, la mujer presentó lesiones en la mano izquierda, con posible fractura, además de lesiones físicas en distintas partes del cuerpo. Tras la recepción de la denuncia, la Fiscalía inició los actos de investigación y las diligencias periciales correspondientes para documentar las lesiones y esclarecer los hechos. El fiscal señaló que posteriormente se informarán los avances de la investigación. “En este gobierno no hay cabida para la impunidad, mucho menos cuando se trata de violencia familiar”, enfatizó. REPORTAN DESCENSO DE DELITOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ Respecto a la incidencia delictiva registrada en Tuxtla Gutiérrez entre el 21 y el 27 de septiembre, Llaven Abarca informó que hubo una disminución de 19 por ciento en los delitos diversos en comparación con la semana antepasada. Durante ese periodo se contabilizaron 35 denuncias por delitos diversos. En cuanto a los delitos considerados de alto impacto, se registraron dos denuncias, correspondientes a robo a negocio y extorsión. El fiscal también señaló que durante ese periodo se registró saldo blanco en homicidios dolosos y feminicidios en Tuxtla Gutiérrez. En materia de delitos sexuales, indicó que se tuvo una tasa de cero, mientras que por violencia familiar se iniciaron 23 denuncias. CHIAPAS REPORTA DISMINUCIÓN EN EMBARAZOS DE MENORES DE 18 AÑOS Finalmente, el Fiscal General del Estado hizo referencia a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre nacimientos registrados por cada mil mujeres y, específicamente, al comportamiento de los embarazos en menores de 18 años. Llaven Abarca señaló que Chiapas mantiene una tendencia a la baja en este indicador. De acuerdo con las cifras mencionadas durante la transmisión, en 2024 se registraron 9 mil 176 casos de embarazo en menores de 18 años, mientras que en 2025 la cifra descendió a 8 mil 938.

El fiscal señaló que se espera que esta tendencia continúe durante los próximos años. “Esperemos que en los próximos años la medición vaya con esa tendencia y dejemos de ser próximamente el primer lugar a nivel nacional”, expresó. Los datos fueron presentados por la Fiscalía como parte del balance de seguridad y de los asuntos atendidos durante los últimos días en distintos municipios de Chiapas.