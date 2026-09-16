VIDEO: Alumno del CETMAR Salina Cruz, Oaxaca, es expulsado tras denunciar malas condiciones de los baños de su escuela

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México
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    VIDEO: Alumno del CETMAR Salina Cruz, Oaxaca, es expulsado tras denunciar malas condiciones de los baños de su escuela
    Alumno del CETMAR, Salina Cruz, Oaxaca, es expulsado tras exhibir las pésimas condiciones de los baños en la institución educativa. VANGUARDIA

Tras la viralización del video en Oaxaca, el político interpuso una queja ante la CNDH por censura y sanción injustificada contra el estudiante.

Un estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 05, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, fue castigado tras exhibir las malas condiciones del plantel. El alumno publicó un video en redes sociales para mostrar que los baños de la escuela estaban en malas condiciones. Tras hacerse viral la publicación, las autoridades educativas tomaron la decisión de expulsarlo.

Jorge Álvarez Máynez presentó una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El político exige la reinstalación inmediata del joven y denuncia que se cometió un acto de censura. Señaló que el estudiante solo ejerció su libertad de expresión al mostrar la realidad de su centro de estudios.

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El alumno grabó un video corto dentro de las instalaciones para mostrar la condición de los baños. El contenido fue compartida en su cuenta personal de Facebook y rápidamente acumuló reproducciones. En el material se aprecia la falta de agua además de pésimas condiciones en las instalaciones sanitarias.

La respuesta directiva causó indignación en la comunidad escolar. Al enterarse de la publicación, el plantel sancionó al estudiante con la expulsión definitiva. Padres de familia y compañeros consideraron la medida como un abuso de autoridad.

LA VERSIÓN DE AUTORIDADES LOCALES

La dirección del CETMAR 05 emitió una postura para dar su versión de los hechos. La institución aseguró que el estudiante mantiene su estatus de alumno regular y no ha sido expulsado del plantel.

Las instalaciones sanitarias estaban en proceso de mantenimiento al momento de la grabación. De acuerdo con el reporte escolar, los baños de mujeres ya fueron rehabilitados y los de hombres se encuentran en programación para su reparación.

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LA DENUNCIA ANTE LA CNDH

Álvarez Máynez argumenta que se violaron los derechos del estudiante por denunciar fallas reales. La queja ante el organismo defensor busca revertir cualquier castigo y sentar un antecedente contra la censura escolar.

Comunidades de padres de familia alistan reuniones informativas para revisar el caso. Exigen cuentas claras a la administración del plantel y piden que se garanticen espacios limpios y funcionales para los alumnos.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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