$!Detienen a director y subdirector de Seguridad Pública de Zacapu; investigan nexo con emboscada en Nahuatzen

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra del director y el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Zacapu, quienes son investigados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado grave. De acuerdo con la institución, las detenciones fueron realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Guardia Civil, así como con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los dos mandos policiacos fueron detenidos en inmediaciones del municipio de Zacapu y posteriormente puestos a disposición de un juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

INVESTIGACIÓN ESTÁ RELACIONADA CON LA EMBOSCADA EN LA MOJONERA Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía estatal señaló que, de manera preliminar, las investigaciones guardan relación con los hechos registrados durante junio en la comunidad de La Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde cinco elementos de la Guardia Civil fueron asesinados durante una emboscada ocurrida el pasado 10 de junio. La dependencia indicó que las indagatorias continúan con el propósito de esclarecer totalmente los acontecimientos. “La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de conducir investigaciones objetivas, exhaustivas y con estricto apego a derecho, en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, para garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad”, señaló la institución en su comunicado. LOS DETENIDOS SON INVESTIGADOS POR ROBO CALIFICADO GRAVE La Fiscalía precisó que ambos funcionarios son requeridos por un juez de Control por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado grave. Según la dependencia, la orden judicial fue ejecutada este día en las inmediaciones de Zacapu, donde fueron localizados y detenidos por las autoridades participantes en el operativo. Posteriormente fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, que será la encargada de resolver su situación legal durante las próximas etapas del proceso.

UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN APUNTA AL PRESUNTO ROBO DE ARMAS Fuentes con conocimiento de la investigación informaron a Infobae México que una de las principales líneas de investigación vincula a ambos mandos policiacos con el presunto robo de las armas de cargo pertenecientes a elementos de la Policía Municipal de Nahuatzen. De acuerdo con esa información, dichas armas habrían llegado posteriormente a manos del grupo armado que participó en la emboscada contra los agentes de la Guardia Civil el pasado 10 de junio. Las mismas fuentes señalaron que los presuntos responsables del ataque formarían parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que las armas presuntamente sustraídas habrían sido utilizadas durante la agresión.

FISCALÍA NO HA CONFIRMADO ESA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha confirmado públicamente la información relacionada con el presunto robo de armamento ni la posible participación de un grupo delictivo específico en los hechos. La dependencia únicamente informó que las investigaciones continúan abiertas y que la detención de los dos mandos de Seguridad Pública de Zacapu está relacionada de manera preliminar con los acontecimientos ocurridos en La Mojonera. Las autoridades señalaron que será conforme avancen las diligencias ministeriales cuando se determine el alcance de las responsabilidades y se esclarezcan los hechos registrados durante la emboscada en la que perdieron la vida cinco integrantes de la Guardia Civil.

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