Vinculan a proceso al alcalde de Metepec; seguirá en libertad con medidas cautelares

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Vinculan a proceso al alcalde de Metepec; seguirá en libertad con medidas cautelares
    Un juez de control adscrito a los Juzgados de Almoloya de Juárez, estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Cortesía

Fernando “N” ha sido vinculado por su probable participación en el delito de abuso de autoridad

ALMOLOYA, EDOMEX.- Un juez de control adscrito a los Juzgados de Almoloya de Juárez, determinó vincular a proceso al presidente municipal de Metepec, Fernando “N”, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.

El juez también estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria, donde la defensa del edil podrá incorporar nuevos datos de prueba.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incrementan-17-quejas-de-los-usuarios-por-fraudes-financieros-BD22038584

En tanto, Fernando “N” va a continuar en libertad y tendrá que acatar las medidas cautelares que se le impusieron en la audiencia pasada que consisten en acudir periódicamente a firmar ante la autoridad competente y no visitar el club deportivo La Asunción, donde ingresó el alcalde junto con hombres armados para intervenir en un conflicto familiar.

ALCALDE DARÁ POSICIONAMIENTO

Al salir de la audiencia, Fernando “N” se limitó a decir que en próximas horas daría un posicionamiento además de que recalcó sigue siendo alcalde de Metepec.

Unas horas después, a través de sus redes sociales dirigió un mensaje a los vecinos de Metepec donde se pudo leer:

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-rechaza-crear-un-impuesto-a-las-herencias-tras-propuesta-de-lenia-batres-no-estoy-de-acuerdo-ED22036561

“Quiero expresar, con absoluto respeto a las instituciones y al Estado de derecho, que acato la determinación emitida hoy por la autoridad jurisdiccional respecto del inicio del proceso, como cualquier ciudadano, ejerceré plenamente mi derecho a la defensa y estoy convencido de que será dentro de las instancias legales donde se esclarecerán los hechos y se resolverá este asunto conforme a derecho, este proceso no modifica mi responsabilidad ni mi compromiso con las y los habitantes de Metepec. Continuaré desempeñando el cargo de Presidente Municipal con la misma entrega, cercanía y responsabilidad con la que he trabajado desde el primer día de esta administración”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abuso de autoridad
Funcionarios públicos
Investigaciones

Localizaciones


Metepec

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
En su publicación, Rocha Moya acusó que es víctima de una campaña de calumnias y desprestigio.

Reaparece Rubén Rocha Moya: ‘Estoy en mi casa y no me protegen elementos federales’
Protección por cinco años

Protección por cinco años
true

El que no ‘tranza’ no avanza... a cuartos de final

Conoce quién es Eduardo Feinmann, el periodista argentino que causó polémica por sus declaraciones contra los mexicanos.

¿Quién es Eduardo Feinmann?... el periodista argentino que dijo detestar a los mexicanos ‘con el alma’ y luego pidió perdón (videos)
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el desarrollo Viviendas para el Bienestar en Bosques de Río Medio, Veracruz, fue construido con estudios de riesgo previos.

Sheinbaum responde por deslave en Viviendas para el Bienestar en Veracruz y asegura que hubo estudios de riesgo
Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción podrán corregirse completamente por internet gracias al nuevo proceso de digitalización impulsado por el Gobierno de México.

Actas de nacimiento, matrimonio o defunción... este es el paso a paso para corregirlas en Internet sin acudir al Registro Civil
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Jesús López “El servidor”, conocido por predecir los sismos en Venezuela, vinculó a Shakira con un supuesto rito oscuro de la élite mundial

‘Shakira come niños para tener más juventud’... el aterrador mensaje del niño que predijo los terremotos en Venezuela