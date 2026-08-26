Detienen a dos por presunto fraude en examen de ingreso a la UNAM; habrían respondido por aspirantes

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    Detienen a dos por presunto fraude en examen de ingreso a la UNAM; habrían respondido por aspirantes
    La Fiscalía CDMX realizó cuatro cateos y aseguró dispositivos de almacenamiento tras detectar irregularidades en exámenes aplicados en línea. Fiscalía CDMX

Edgar “N” y David “N” fueron detenidos por su probable participación en un esquema que habría permitido a aspirantes presentar el examen de ingreso a la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) detuvo a Edgar “N” y David “N”, señalados por su probable participación en un esquema de fraude relacionado con el examen en línea de ingreso a nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la investigación, ambos sujetos habrían cobrado dinero a aspirantes para responder en su lugar las evaluaciones aplicadas por la máxima casa de estudios durante mayo y junio de 2026, con el objetivo de simular que los estudiantes realizaban personalmente el examen.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-detecta-a-22-aspirantes-haciendo-trampa-en-examen-de-ingreso-en-cdmx-BN22944533
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DETENIDOS TRAS INVESTIGACIÓN POR IRREGULARIDADES EN EXÁMENES DE LA UNAM

La Fiscalía CDMX informó que Edgar “N” y David “N” presuntamente utilizaban instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, donde se desempeñaban como operadores, para contestar los exámenes de los aspirantes.

La investigación comenzó a partir de denuncias relacionadas con estas prácticas. Posteriormente, la UNAM entregó información a las autoridades sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

El análisis de los registros, archivos digitales y entrevistas realizadas por las autoridades permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los dos detenidos.

Según la Fiscalía, los imputados presuntamente habrían contado con la colaboración de algunos instructores para llevar a cabo el esquema.

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REALIZAN CUATRO CATEOS Y ASEGURAN DISPOSITIVOS

Con los elementos obtenidos durante las investigaciones, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Edgar “N” y David “N”, además de autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos de manera simultánea.

Los operativos fueron efectuados este martes 25 de agosto por agentes de la Policía de Investigación. Durante las diligencias fueron asegurados dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a análisis como parte de las indagatorias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asf-inicia-indagatoria-a-la-unam-por-fallas-en-admision-HM22954726

Los dos hombres quedaron a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía señaló que la investigación continúa para esclarecer la forma en que se realizaron las evaluaciones, determinar el alcance del esquema y establecer las responsabilidades que correspondan.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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