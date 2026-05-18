Matan a agente federal que vigilaba consulado de EU en Tamaulipas

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    Matan a agente federal que vigilaba consulado de EU en Tamaulipas
    Fuentes de seguridad señalaron que la unidad asegurada sería una de las camionetas utilizadas por los agresores que atacaron a los elementos federales EL UNIVERSAL

Los tripulantes de la camioneta comenzaron a disparar contra los efectivos, tras lo cual arribó otra camioneta con hombres armados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en Tamaulipas integrantes del Servicio de Protección Federal (SPF) fueron agredidos por hombres armados, con un saldo de un elemento muerto y otro lesionado, que estaban asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados, quienes habían concluido su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida y se inició la persecución.

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Los tripulantes de la camioneta comenzaron a disparar contra los efectivos, tras lo cual arribó otra camioneta con hombres armados que también accionaron sus armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

”Derivado de estos hechos, uno de los oficiales presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica, otro integrante del SPF lamentablemente perdió la vida en cumplimiento del deber”, señaló la dependencia.

Durante recorridos, elementos estatales y federales hallaron una camioneta azul con placas de Texas en la colonia Buenavista, la cual presentaba impactos de bala, y al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron armas largas y artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para obstaculizar persecuciones, informó la vocería.

Fuentes de seguridad señalaron que la unidad asegurada sería una de las camionetas utilizadas por los agresores que atacaron a los elementos federales, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

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