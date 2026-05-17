Masacre de familia en Puebla: asesinan a 10 personas, incluida una bebé; apuntan a conflicto familiar

Diez integrantes de una familia, entre ellos una bebé, fueron asesinados a tiros en el interior de un rancho en el municipio de Tehuitzingo, en la región mixteca poblana. Durante la madrugada del domingo, sujetos armados ingresaron a un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa y asesinaron a hombres, mujeres y una menor de edad que se encontraban en el sitio. Elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional y autoridades de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó el asesinato de 10 personas, entre ellas seis hombres, tres mujeres y una menor de edad.

“Ante los lamentables hechos ocurridos la madrugada de este domingo en el municipio de Tehuitzingo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla en un comunicado de prensa. Y reportó que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes por los hechos que ocurrieron alrededor de la 01:55 de la madrugada De acuerdo con la Fiscalía de Puebla, las 10 personas “presuntamente fueron atacadas por sujetos armados” y detalló que seis eran familiares y los cuatro restantes eran empleados. Al llegar al lugar autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego, así como una mujer que era trasladada para recibir atención médica, pero en el trayecto perdió la vida.

CRIMEN LIGADO A DISPUTA FAMILIAR Una de las primeras líneas de investigación por el multihomicidio en un rancho de la Mixteca Poblana indica a un “tema familiar”, reveló la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt. “Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar, estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias (...) ya tenemos una línea de investigación”, mencionó Pastor Betancourt. Autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la Cuarta Sección de la junta auxiliar de Texcalapa.

Mientras que Francisco Sánchez González, titular de la SSP de Puebla, detalló que la zona donde se registró el ataque armado no cuenta con señal telefónica, lo que pudo haber provocado que el reporte no se diera de manera oportuna; además, sostuvo la misma hipótesis sobre un posible conflicto familiar como causa de la agresión. Peritos realizan el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez personas asesinadas. (Con información de El Universal)

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