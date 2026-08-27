$!Detienen a Juan Jesús “M”, agresor señalado en el caso Dafne en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la detención de Juan Jesús “M” por su probable participación en los delitos de Violencia Familiar Equiparada y Violencia Agraviada en agravio de una adolescente.

A través de su cuenta de Facebook, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que como resultado de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), se cumplió con la orden de aprehensión en contra de Juan Jesús “M” por su posible participación en el caso Dafne.

Señalan que de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La orden fue emitida por un Juez de Control y cumplimentada por elementos de la Policía de la Investigación, quedando a disposición de la autoridad judicial correspondiente hasta que se determine la situación jurídica.

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