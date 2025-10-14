Detienen a menor de edad, al ser señalado como coautor de asesinato en Guerrero

El 4 de octubre se confirmó la muerte del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, tras haber sido reportado desaparecido

El 14 de octubre se reportó que un menor de edad fue detenido, al ser señalado como posible coautor del homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado informó que el menor de edad habría actuado junto con un adulto, identificado como: Miguel Ángel ‘N’, el cual fue detenido el 10 de octubre, 6 días después desde que se halló el cuerpo sin vida de la victima.

Se reportó que el crimen se cometió con una arma de fuego; se informó, por parte de la dependencia correspondiente a la investigación, que, tras realizarse los trámites legales correspondientes, el menor de edad fue puesto a disposición de la jueza de control para proseguir con el proceso.

La audiencia de vinculación ocurrirá el 19 de octubre; el menor de edad permanecerá en el Centro de Ejecuciones de Menores, ante albergue tutelar, en Chilpancingo.

La operación del caso fue coordinado entre Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Policía Estatal (SSPGro).

