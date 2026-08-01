Detienen a octavo implicado en homicidio de pareja estadounidense hallada en fosas de La Marquesa

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    Detienen a octavo implicado en homicidio de pareja estadounidense hallada en fosas de La Marquesa
    Autoridades detuvieron a Iván “N”, octavo presunto implicado en el homicidio de una pareja con doble nacionalidad hallada en La Marquesa. SSC

Iván “N” fue detenido en Milpa Alta por su presunta participación en el homicidio de Zafar Padamsee y Guillermo Hidalgo, localizados en La Marquesa

Autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron a Iván “N”, identificado como el octavo presunto implicado en el homicidio de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, la pareja de ciudadanos con nacionalidad mexicana y estadounidense que desapareció el 20 de mayo de 2026 en la alcaldía Tlalpan y cuyos cuerpos fueron localizados posteriormente en una fosa clandestina en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

La detención fue resultado de un operativo conjunto realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/encuentran-a-los-estadounidenses-guillermo-hidalgo-y-zafar-padamsee-en-fosa-clandestina-de-la-marquesa-edomex-CH21514327

IVÁN “N” FUE DETENIDO EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA

De acuerdo con las autoridades, Iván “N” fue localizado y detenido en la colonia Villa Milpa Alta, en la alcaldía Milpa Alta.

Tras su captura, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que con esta detención suman ocho las personas presuntamente relacionadas con el caso y señaló que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados.

LA PAREJA DESAPARECIÓ TRAS ACUDIR A UNA CITA EN TLALPAN

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, residían en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, y contaban con doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

De acuerdo con reportes periodísticos, el 20 de mayo ambos salieron de su domicilio para reunirse con quien creían era un proveedor de elevadores en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan. Información extraoficial refiere que buscaban instalar un elevador en su vivienda para facilitar la movilidad de la madre de Guillermo.

Antes de perder comunicación, compartieron su ubicación en tiempo real con una amiga. Minutos después, ambos teléfonos celulares dejaron de emitir señal y fueron apagados.

Al día siguiente, familiares detectaron movimientos inusuales en la cuenta bancaria de uno de ellos, donde presuntamente se registraron transferencias hacia diversas personas. Ante la desaparición, solicitaron el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las investigaciones.

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LOS CUERPOS FUERON LOCALIZADOS EN FOSAS CLANDESTINAS EN LA MARQUESA

El 17 de junio, durante labores de búsqueda en el paraje El Venado, en la zona conocida como Valle del Silencio, dentro del área de cabañas de La Marquesa, autoridades localizaron cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas, todos con signos de violencia.

En una de las excavaciones fueron encontrados los cuerpos de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz; en la segunda fosa fueron hallados dos hombres más. Durante las diligencias también se localizó una extremidad humana.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la SSPC, la FGJCDMX, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, con apoyo de binomios caninos.

Posteriormente, la familia de Guillermo confirmó el hallazgo sin vida de ambos, mientras que la Fiscalía del Estado de México realizó pruebas de ADN para establecer la identidad de los cuerpos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/capturan-a-el-80-integrante-del-cartel-de-santa-rosa-lima-HJ15491336

OCHO PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS POR EL CASO

En junio fueron detenidas las primeras siete personas presuntamente relacionadas con el homicidio en distintos operativos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la capital fueron capturados Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, quienes, de acuerdo con las autoridades, portaban armas de fuego, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra al momento de su detención.

Posteriormente, en el municipio de Nezahualcóyotl, fueron detenidos Yesenia “N”, Gabriel “N” y Roberick “N”, quienes presuntamente proporcionaron información que permitió ubicar el sitio donde fueron enterrados los cuerpos.

Con la captura de Iván “N”, las autoridades informaron que suman ocho personas detenidas por su posible participación en los hechos, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso e identificar a todos los involucrados.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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