¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola

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    ¿A tomar refresco? Encabeza Luis Miguel nueva campaña de Coca-Cola
    Cercanía. La colaboración entre el cantante y la refresquera revive una relación que comenzó en 1991, provocando comentarios de broma y positivos de los fans. FOTO: ARCHIVO/ FACEBOOK@LUISMIGUEL

La empresa de bebidas anunció al cantante como la imagen de su campaña con motivo de los 100 años de la marca en México

Ni hospitalizado, ni casado, mucho menos con nueva música. Luis Miguel reapareció públicamente como la nueva imagen de Coca-Cola, en una de las alianzas más sorpresivas del año.

La noticia fue dada a conocer a través de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook del intérprete de ‘La Incondicional’, donde compartió una fotografía en la que aparece disfrutando de un refresco Coca-Cola en su clásico envase de vidrio.

“Celebrar los 100 años de Coca-Cola en el país tiene un significado muy profundo para mí, una relación llena de música, recuerdos y momentos mágicos. Una historia con México que no se explica con palabras... se siente en el corazón”, declaró Luis Miguel en el comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales.

LUIS MIGUEL REGRESA AL OJO PÚBLICO

A mediados de julio trascendió que ‘El Sol’ había regresado a México para filmar una campaña publicitaria. Sin embargo, hasta las primeras horas de este viernes 31 de julio aún no se había publicado el material audiovisual correspondiente.

En el comunicado, la refresquera y Luis Miguel recordaron que su relación con la marca se remonta a 1991, cuando, de acuerdo con el documento, “el cantante fue la voz e imagen de una de las campañas más memorables de la marca en el país con el emblemático concepto ‘Vive la sensación’”.

La publicación en Instagram acumuló cerca de 150 mil “Me gusta”, mientras que en los comentarios algunos usuarios bromearon sobre la recomendación del cantante de consumir el refresco y otros incluso aseguraron que la imagen parecía haber sido creada con inteligencia artificial, al considerar que la botella lucía “dudosa”.

GANANDO, COMO SIEMPRE

El novio de Paloma Cuevas retoma su actividad pública después de que, a mediados de mayo, el programa de Univision ‘El Gordo y La Flaca’ asegurara que había sido hospitalizado de emergencia en Nueva York por un supuesto problema cardíaco. Incluso se afirmó que la diseñadora permaneció a su lado durante la recuperación.

https://vanguardia.com.mx/show/otro-lio-legal-enfrenta-alicia-villarreal-posible-embargo-por-11-millones-de-pesos-HG22533620

A principios de julio, ni la familia de Luis Miguel ni su equipo de trabajo se pronunciaron para desmentir o confirmar esa información. No obstante, sí celebraron en Instagram que la canción ‘Ahora Te Puedes Marchar’ ingresó al exclusivo Billions Club de Spotify tras superar los mil millones de reproducciones.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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