$!Encuentran a los estadounidenses Guillermo Hidalgo y Zafar Padamsee en fosa clandestina de La Marquesa, Edomex

Autoridades federales y estatales localizaron cuatro cuerpos con signos de violencia durante un operativo realizado en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México. El hallazgo ocurrió en el marco de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Guillermo Hidalgo y Zafar Padamsee, pareja reportada como no localizada desde el pasado 20 de mayo. Los restos fueron encontrados enterrados en fosas clandestinas ubicadas detrás de una cabaña situada en una zona boscosa del paraje conocido como Valle del Silencio. En el sitio trabajaban elementos de distintas corporaciones que participaban en labores de búsqueda y rastreo derivadas de denuncias por desaparición. De acuerdo con reportes de campo, en el operativo fueron localizados tres hombres y una mujer, todos con aparentes signos de violencia. Además, en el área fue encontrada una extremidad humana, por lo que las diligencias periciales continuaron para determinar si corresponde a alguna de las víctimas localizadas o si está relacionada con otros hechos.

ENCUENTRAN A CUATRO PERSONAS EN DOS FOSAS CLANDESTINAS Los reportes periciales iniciales describieron que en la primera fosa se encontraba un hombre de aproximadamente 59 años y una mujer de alrededor de 38 años. En la segunda excavación fueron encontrados dos hombres de aproximadamente 40 años de edad. De manera preliminar, fuentes de seguridad indicaron que la pareja localizada en la primera fosa podría corresponder a personas de origen keniano. En tanto, los dos hombres hallados en la segunda excavación serían presuntamente ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, hasta ese momento las autoridades no habían emitido un pronunciamiento oficial que confirmara la identidad de los cuatro cuerpos, por lo que continuaban los trabajos de identificación forense y análisis pericial. DOS HOMBRES ENCONTRADOS EN FOSA SERÍAN PAREJA DESAPARECIDA DESDE MAYO Entre las víctimas localizadas se presume que podrían encontrarse Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, quienes contaban con doble nacionalidad mexicana y estadounidense. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, ambos residían habitualmente en Chicago, Estados Unidos, aunque durante una temporada permanecían en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. La familia de Guillermo Hidalgo informó públicamente sobre el hallazgo sin vida de él y de Zafar. No obstante, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisó que las investigaciones seguían en curso para determinar con certeza plena la identidad de los fallecidos mediante los procedimientos científicos correspondientes.

DESAPARICIÓN DE GUILLERMO Y ZAFAR OOCIRRIÓ TRAS UNA REUNIÓN DE NEGOCIOS Las investigaciones señalan que Guillermo Hidalgo y Zafar Padamsee desaparecieron el pasado 20 de mayo después de acudir a una reunión relacionada con la compra e instalación de un elevador para personas con discapacidad. Antes de perder contacto con sus familiares, ambos compartieron su ubicación en tiempo real con una amiga cercana. Horas después, los teléfonos celulares dejaron de emitir señal y posteriormente fueron apagados. La última actividad registrada por los dispositivos ocurrió aproximadamente a las 18:20 horas de ese día. Las primeras indagatorias apuntan a que la pareja llegó a la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, para concretar la reunión acordada. Posteriormente, habrían sido interceptados por terceros, aunque las autoridades no han informado oficialmente la mecánica exacta de los hechos. MOVIMIENTOS BANCARIOS FORTALECIERON LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN El caso adquirió mayor relevancia después de que familiares detectaran movimientos bancarios realizados un día después de la desaparición. La situación fue reportada ante las autoridades ministeriales y se incorporó a las líneas de investigación, fortaleciendo la hipótesis de una posible privación ilegal de la libertad. Ante la falta de información sobre su paradero, familiares solicitaron además el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en México para dar seguimiento a las investigaciones y ampliar los esfuerzos de búsqueda. Debido a que ambas personas residían en Chicago, el caso comenzó a recibir atención en medios de comunicación estadounidenses.

OPERATIVO COORDINADO ENTRE AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES Las labores de búsqueda que derivaron en el hallazgo de los cuerpos contaron con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas. Tras el hallazgo, peritos de distintas especialidades continuaron trabajando en el predio para integrar la carpeta de investigación, analizar los restos encontrados y determinar si el sitio podría estar vinculado con otros casos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas de muerte de las víctimas y determinar la posible responsabilidad de quienes participaron en los hechos. DETIENEN A CUATRO PERSONAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO De manera paralela a los trabajos realizados en Ocoyoacac, autoridades reportaron la detención en la Ciudad de México de Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, personas que presuntamente estarían relacionadas con los cuatro cuerpos localizados en La Marquesa. De acuerdo con los reportes oficiales, al momento de su captura les fueron aseguradas armas de alto poder, cartuchos útiles, bolsas con presuntos estupefacientes y una maleta negra. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el grado de participación que cada una de estas personas habría tenido en los hechos ni han informado sobre posibles imputaciones formales derivadas de las investigaciones.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN Las fiscalías involucradas señalaron que las diligencias ministeriales y periciales permanecen en curso para esclarecer los hechos, confirmar científicamente la identidad de todas las víctimas localizadas y determinar si existen más personas involucradas. Hasta la elaboración de este reporte, las autoridades no habían informado oficialmente sobre nuevas detenciones relacionadas con el caso ni sobre conclusiones definitivas respecto al hallazgo de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Ocoyoacac.

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