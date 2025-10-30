Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de B-King y de Regio Clown

El 30 de octubre se reportó la detención del supuesto autor intelectual del asesinato de los artistas colombianos, Bayron Sánchez Salazar, también conocido como B-King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, alias el Regio Clown. Ambos artistas desaparecieron en la Ciudad de México, durante las celebraciones patrias en septiembre, y sus cuerpos sin vida fueron hallados en el Estado de México, el 23 del mismo mes. TE PUEDE INTERESAR: Reportan ataque con drones contra la casa de la mamá de ‘El Chapo’ en Badiraguato, Sinaloa Según medios periodísticos, el supuesto autor intelectual fue identificado como Cristopher ‘N’. Se informó que el detenido se hizo pasar por funcionario de gobierno, y así es como atrajo a las víctimas.

Presuntamente, Cristopher ‘N’, también referido como ‘El comandante’, se acercó a los artistas colombianos para hacer ‘negocios’. Gracias a las conversaciones que tuvo Regio Clown con su pareja sentimental por WhatsApp, se descubrió que los artistas se reunirían con alguien con el apodo de Comandante. Las autoridades apuntan que el detenido, Cristopher ‘N’, fue el planificador del secuestro y la ejecución de los artistas colombianos. Supuestamente, la reunión ocurrió donde fueron hallados sus cuerpos sin vida, después de haber estado en un gimnasio Smart Fit, en la alcaldía de Miguel Hidalgo; último sitio en que fueron vistos con vida. Hasta el momento, no se ha detallado más al respecto, por parte de las autoridades de seguridad. Sin embargo, se informó que fueron detenidos a 16 posibles implicados, miembros de la Unión Tepito, junto con el presunto autor intelectual.