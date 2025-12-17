Un estudio revela que los estadounidenses mayores impulsan la polarización y las teorías conspirativas en línea

Las generaciones mayores de Estados Unidos están impulsando la polarización política y las teorías conspirativas en las principales plataformas de Internet, mientras que los Zoomers tienden a centrarse más en los problemas que en la guerra partidista, según descubrió un nuevo y amplio estudio.

Socialprofiler, una plataforma de inteligencia artificial, revisó los principales sitios de redes sociales y analizó unos 756 millones de perfiles para concluir que las generaciones mayores son más francas sobre la política partidista en línea que las más jóvenes.

“Diría que muchos de los hallazgos son muy poco convencionales”, admitió Tony Noskov, director ejecutivo de Socialprofiler. “El debate político no es muy popular entre las generaciones más jóvenes. Se centra principalmente en el activismo, el activismo apolítico”.

El estudio evaluó las publicaciones con las que los usuarios de diferentes grupos de edad interactúan más en X, Facebook, Instagram y TikTok para ayudar a llegar a sus conclusiones.

Si bien la Generación Z interactúa frecuentemente con contenido político de tendencia izquierdista y temas sociales progresistas, fueron los Millennials y la Generación X quienes se inclinaron más hacia el contenido partidista tradicional, encontró el estudio.

“Esto sugiere que los debates políticos más fuertes no ocurren entre los propios jóvenes, sino entre sus padres y hermanos mayores, quienes utilizan las plataformas de redes sociales como espacios de expresión ideológica y discurso partidista”, explicó el estudio.

Los hallazgos del primer estudio sobre redes sociales de Socialprofiler coinciden con otros hallazgos anecdóticos que indican que los estadounidenses de mayor edad pueden estar demasiado conectados a Internet y caer en trampas de conspiraciones en las redes sociales.

Una encuesta de Talker Research realizada a 2.000 adultos estadounidenses de 50 años o más, encargada por Centrum Silver en septiembre, descubrió que el estadounidense mayor promedio pasaba un total de 22 horas por semana frente a algún tipo de pantalla, lo que incluía navegar por las redes sociales.

Otro estudio de la Universidad de Colorado en Boulder reveló que los adultos de 55 años o más son significativamente más propensos a compartir desinformación política que los usuarios más jóvenes de redes sociales. A medida que los estadounidenses envejecen, se vuelven más partidistas y esas creencias pueden afectar su juicio en línea, según el estudio de noviembre de 2025 .

Con la edad aumentó la polarización política y las teorías conspirativas sobre ovnis, extraterrestres, los Illuminati, la Tierra plana, conocimiento alternativo y más, según descubrió el nuevo estudio de Socialprofiler.

Mientras tanto, los Zoomers tienden a centrarse más en los problemas y a incursionar en contenidos esotéricos como la lectura del tarot, la brujería, la hipnosis y el espiritismo.

“Esto sugiere que diferentes formas de escapismo y visiones del mundo alternativas atraen a diferentes grupos de edad, en lugar de representar un simple reemplazo de la fe tradicional por el racionalismo científico”, señaló el estudio.

Cuando se le preguntó por qué existe la brecha entre las generaciones más jóvenes y mayores en las teorías de conspiración, Noskov admitió que “no lo sabemos exactamente”, pero bromeó diciendo que su compañía planea realizar investigaciones adicionales sobre eso en el futuro.

En general, los republicanos lograron una participación mucho más sólida en las principales plataformas de redes sociales, pero, como era de esperar, a los demócratas les fue mejor entre los grupos más jóvenes.

Los Zoomers aparecieron centrados específicamente en cuestiones como los derechos LGBTQ+ y el cambio climático.

Un ejemplo específico examinado fue el movimiento Black Lives Matter, que, según el estudio, perdió el compromiso con su audiencia más joven debido a contenidos no políticos.

“Incluso entre los movimientos que inicialmente atrajeron a usuarios más jóvenes y políticamente comprometidos, puede haber un ciclo de vida natural o un cambio hacia la despolitización”, señaló el estudio.

Aunque las encuestas han mostrado en general un declive de la religión entre los estadounidenses más jóvenes, Socialprofiler descubrió que algunos movimientos religiosos, como el Islam, están ganando terreno entre los jóvenes.

Socialprofiler teorizó que la religión está siendo reemplazada lentamente “por otras formas de explicación metafísica del mundo”.

El estudio también concluyó que X es la principal plataforma para política, noticias y ciencia, mientras que Instagram domina el contenido de estilo de vida y cultura aspiracional, y TikTok es el hogar de la juventud y la expresión de la identidad.

El estudio “Estado de las redes sociales en EE. UU. 2025” de Socialprofiler es su informe inaugural, basado en dos años de construcción de su base de datos analítica de plataformas de redes sociales.

No se evaluaron las cuentas privadas, aunque Socialprofiler pudo aprender de las interacciones de las personas con el contenido en otras plataformas de redes sociales.

“Buscamos en todas las plataformas, desde LinkedIn hasta Twitter, Facebook e Instagram”, explicó David Marohnic, director de operaciones de Socialprofiler. “Así que, por lo general, la mayoría de la gente tiene al menos una de esas cuentas públicas”.

La empresa estima que aproximadamente el 65% de los perfiles de redes sociales son públicos, mientras que el 35% son privados, aunque eso varía según la plataforma.