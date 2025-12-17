Mito o realidad... ¿Te puedes enfermar de la garganta por caminar descalzo?

La idea de que caminar descalzo causa enfermedades de la garganta tiene raíces culturales y se ha transmitido por generaciones. En muchas familias se asocia el contacto con superficies frías con resfriados, infecciones respiratorias o dolor de garganta.

Este mito se refuerza cuando una persona se enferma días después de exponerse al frío, lo que genera una relación causa-efecto que no necesariamente es real. Sin embargo, la medicina moderna ha demostrado que las infecciones no aparecen por el frío en sí.

De acuerdo con especialistas, las enfermedades de la garganta son provocadas por virus y bacterias, no por caminar descalzo. El frío puede influir en otros factores del cuerpo, pero no es el origen directo de una infección.

QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE CAMINAR DESCALZO Y LAS INFECCIONES

Desde el punto de vista médico, caminar descalzo no provoca faringitis, amigdalitis ni infecciones respiratorias. Estos padecimientos se desarrollan cuando microorganismos ingresan al organismo, generalmente por contacto con personas infectadas.

No obstante, la exposición al frío puede causar vasoconstricción, es decir, una reducción temporal del flujo sanguíneo. Esto podría disminuir ligeramente la respuesta inmunológica local, facilitando que un virus ya presente se manifieste con mayor intensidad.

En otras palabras, el frío no enferma por sí mismo, pero puede favorecer que una infección previa se exprese, lo que explica por qué muchas personas relacionan el andar descalzo con el inicio de síntomas.

CUÁLES SON LAS VERDADERAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES DE LA GARGANTA

Las principales causas de las enfermedades de la garganta son infecciones virales como resfriado común o influenza, así como infecciones bacterianas, entre ellas la faringitis estreptocócica. También influyen factores ambientales y hábitos diarios.

Entre los factores de riesgo se encuentran la exposición a cambios bruscos de temperatura, aire seco, contaminación, tabaquismo y un sistema inmunológico debilitado. La falta de descanso y el estrés también juegan un papel importante.

Mantener una buena higiene, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto cercano con personas enfermas son medidas mucho más efectivas que evitar caminar descalzo.

CÓMO PREVENIR MOLESTIAS EN LA GARGANTA DE FORMA EFECTIVA

Los especialistas recomiendan fortalecer el sistema inmunológico mediante una alimentación equilibrada, hidratación constante y descanso adecuado. Estas acciones reducen significativamente el riesgo de infecciones respiratorias.

También es importante evitar la automedicación y acudir al médico cuando el dolor de garganta es intenso, persistente o se acompaña de fiebre alta, dificultad para respirar o inflamación severa.

Usar ropa adecuada al clima ayuda a mantener el confort corporal, pero no sustituye las verdaderas medidas de prevención contra infecciones.

DATOS CURIOSOS

· El frío no causa infecciones, solo puede favorecer su manifestación

· Más del 80 por ciento de los dolores de garganta son de origen viral

· Lavarse las manos reduce hasta 40 por ciento el riesgo de contagio respiratorio