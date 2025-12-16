¡De lujo!: Snoop Dogg encabezará el show de medio tiempo del NFL Christmas Game en Netflix

El rapero estadounidense Snoop Dogg encabezará el espectáculo de medio tiempo del Christmas Game de la NFL, que se transmitirá el 25 de diciembre a través de Netflix. El show llevará por nombre Snoop’s Holiday Halftime Party y se presentará durante el descanso del duelo entre Vikings de Minnesota y Lions de Detroit, programado en el US Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota.

El encuentro forma parte de la oferta especial de Navidad que la liga y la plataforma de streaming han impulsado en los últimos años. Aunque el partido tiene implicaciones deportivas dentro de la NFC, el foco del evento estará puesto en la actuación del músico, quien asumirá el protagonismo del intermedio con un repertorio que incluirá algunos de sus temas más conocidos, además de referencias propias de la temporada decembrina y la participación de invitados especiales.

En declaraciones difundidas con motivo del anuncio, Snoop Dogg destacó el carácter festivo del evento y la combinación de elementos que lo rodean. “¿NFL, Netflix y tu tío Snoop el día de Navidad? Estamos sirviendo música, amor y buenas vibraciones para que todo el mundo disfrute”, señaló el artista, al explicar el enfoque que tendrá su presentación.