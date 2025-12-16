FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

La FIFA ajustó su política de precios para algunas entradas del Mundial 2026 luego de la reacción negativa que provocó a nivel internacional el esquema inicial de venta. El organismo informó que un grupo de boletos será destinado a aficionados considerados recurrentes de sus selecciones nacionales, con precios que parten desde el equivalente a mil veinte pesos mexicanos, incluso para partidos de alta demanda como la final, muy por debajo de los más de 61 mil pesos que se habían fijado en un inicio.

De acuerdo con el anuncio, estas entradas de bajo costo estarán disponibles para todos los partidos del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La distribución no será directa al público general, sino a través de las federaciones nacionales de los países participantes, que definirán los criterios para asignarlas entre aficionados que hayan acompañado a sus equipos en encuentros previos, tanto como locales o visitantes.

La decisión llega tras varios días de críticas por parte de seguidores y organizaciones de aficionados, quienes cuestionaron que la categoría más económica no estuviera contemplada para los equipos clasificados al torneo. En el esquema original, los precios más bajos para partidos de fase de grupos sin selecciones anfitrionas se ubicaban entre 2 mil cuarenta y 4 mil 505 pesos mexicanos, cifras que muchos consideraron poco accesibles.