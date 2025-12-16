FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados

Fútbol
/ 16 diciembre 2025
    FIFA baja precios del Mundial 2026 y libera boletos desde mil pesos para aficionados
    Organizaciones como Football Supporters Europe manifestaron su rechazo al sistema de tarifa dinámica aplicado por la FIFA. FOTO: ESPECIAL

Los boletos más accesibles serán distribuidos por las federaciones nacionales entre aficionados recurrentes de cada selección

La FIFA ajustó su política de precios para algunas entradas del Mundial 2026 luego de la reacción negativa que provocó a nivel internacional el esquema inicial de venta. El organismo informó que un grupo de boletos será destinado a aficionados considerados recurrentes de sus selecciones nacionales, con precios que parten desde el equivalente a mil veinte pesos mexicanos, incluso para partidos de alta demanda como la final, muy por debajo de los más de 61 mil pesos que se habían fijado en un inicio.

De acuerdo con el anuncio, estas entradas de bajo costo estarán disponibles para todos los partidos del torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La distribución no será directa al público general, sino a través de las federaciones nacionales de los países participantes, que definirán los criterios para asignarlas entre aficionados que hayan acompañado a sus equipos en encuentros previos, tanto como locales o visitantes.

La decisión llega tras varios días de críticas por parte de seguidores y organizaciones de aficionados, quienes cuestionaron que la categoría más económica no estuviera contemplada para los equipos clasificados al torneo. En el esquema original, los precios más bajos para partidos de fase de grupos sin selecciones anfitrionas se ubicaban entre 2 mil cuarenta y 4 mil 505 pesos mexicanos, cifras que muchos consideraron poco accesibles.

El descontento se intensificó por la implementación del sistema de “tarifa dinámica”, con el que los precios pueden variar según la demanda, y por el uso de una plataforma oficial que también funciona como reventa. Estas medidas fueron señaladas con especial dureza en Europa, donde varias asociaciones de aficionados expresaron su rechazo.

Durante la tercera fase de venta, que inició tras el sorteo del torneo realizado el 5 de diciembre, los interesados pudieron solicitar entradas para partidos específicos. Una lista difundida por la Federación Alemana de Fútbol mostró precios que iban de 3 mil sesenta a casi 11 mil 900 pesos mexicanos en la fase de grupos. En el caso de Inglaterra, la Federación Inglesa de Fútbol compartió con el England Supporters Travel Club estimaciones que indicaban que asistir a todos los partidos de su selección hasta la final implicaría un gasto superior a ciento diecinueve mil pesos.

La organización Football Supporters Europe calificó los precios como desproporcionados y pidió a la FIFA frenar la venta a través de las federaciones hasta encontrar un esquema que considere el carácter cultural y popular del torneo.

Hace siete años, cuando se presentó la candidatura norteamericana, se planteó ofrecer cientos de miles de boletos equivalentes a 357 pesos mexicanos en las primeras fases. En contraste, el organismo confirmó esta semana que ha recibido más de veinte millones de solicitudes durante la fase de sorteo aleatorio.

La actual etapa de ventas se mantendrá abierta hasta el 13 de enero de 2026. Los aficionados seleccionados serán notificados en febrero, momento en el que se realizará el cargo correspondiente de manera automática.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

