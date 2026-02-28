Detienen a presunto contador de Emilio Lozoya, por caso de fraude

El 28 de febrero se reportó la detención de Jorge ‘N’, sujeto identificado como el contador de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX.

La detención fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR). Según las autoridades, la orden de aprehensión es por su posible vinculamiento en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Se reportó que el implicado actuó como apoderado legal de Yacani, la cual es una empresa administrada por Marielle Helene Eckes, exesposa de Lozoya. La empresa ha sido destacada como clave en los casos de corrupción Odebrecht y AHMSA.