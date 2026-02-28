Detienen a presunto contador de Emilio Lozoya, por caso de fraude
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Las declaraciones fiscales del contador justificaron la orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada
El 28 de febrero se reportó la detención de Jorge ‘N’, sujeto identificado como el contador de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX.
La detención fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR). Según las autoridades, la orden de aprehensión es por su posible vinculamiento en el delito de defraudación fiscal equiparada.
Se reportó que el implicado actuó como apoderado legal de Yacani, la cual es una empresa administrada por Marielle Helene Eckes, exesposa de Lozoya. La empresa ha sido destacada como clave en los casos de corrupción Odebrecht y AHMSA.
TE PUEDE INTERESAR: FGR confirma identificación genética de “El Mencho” tras operativo en Tapalpa, Jalisco
Según la investigación de la FGR, Jorge ‘N’ declaró ingresos acumulables menores a los obtenidos. La declaración causó un perjuicio al fisco federal por aproximadamente 28 millones de pesos.
Actualmente, el detenido reside en la sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.