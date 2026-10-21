Detienen a seis por deceso de un hombre en anexo en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Tras la muerte que un hombre que falleció por golpes en um centro de rehabilitación del ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León , fueron detenidas seis personas.

Los hombres fueron identificados como: Leopoldo Caleb, de 29 años; Javier “N”, de 24 años; Jovani Yair, de 19 años; Luis Armando “N”, de 22 años; José Antonio “N”, de 28 años y Alan Jehu “N”, de 25 años.

Se informó que la detención se realizó por parte de policías municipales por la muerte de un hombre, de 30 años, que habría sido agredido a golpes en un anexo de la colonia Xochimilco en el mencionado municipio.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada en un Volkswagen Jetta en color dorado a las instalaciones de la Cruz Verde instaladas en la colonia Santa Cruz donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Mientras se realizaba el reporte de los hechos, los hombres se retiraron con el cuerpo y se dirigieron al Hospital Universitario.