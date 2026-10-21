Detienen a seis por deceso de un hombre en anexo en Nuevo León

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    Detienen a seis por deceso de un hombre en anexo en Nuevo León

Los sujetos fueron detenidos tras la muerte de un hombre en un centro de rehabilitación de la colonia Xochimilco en Guadalupe

Monterrey, Nuevo León.- Tras la muerte que un hombre que falleció por golpes en um centro de rehabilitación del ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, fueron detenidas seis personas.

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Los hombres fueron identificados como: Leopoldo Caleb, de 29 años; Javier “N”, de 24 años; Jovani Yair, de 19 años; Luis Armando “N”, de 22 años; José Antonio “N”, de 28 años y Alan Jehu “N”, de 25 años.

Se informó que la detención se realizó por parte de policías municipales por la muerte de un hombre, de 30 años, que habría sido agredido a golpes en un anexo de la colonia Xochimilco en el mencionado municipio.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada en un Volkswagen Jetta en color dorado a las instalaciones de la Cruz Verde instaladas en la colonia Santa Cruz donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Mientras se realizaba el reporte de los hechos, los hombres se retiraron con el cuerpo y se dirigieron al Hospital Universitario.

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A partir de los reportes recibidos los uniformados se desplegaron y ubicaron a las seis personas relacionadas con los sucesos.

El caso quedó bajo la investigación de las autoridades que se encargarán de esclarecer los sucesos y determinar las responsabilidades.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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