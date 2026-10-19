¿El independiente Jaime Rodríguez Calderón se pinta de verde?

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    ¿El independiente Jaime Rodríguez Calderón se pinta de verde?

El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” se reunió con la dirigencia del Partido Verde

Monterrey, Nuevo León.- De cara a los comicios de 2027, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” se reunió con la dirigencia estatal del Partido Verde en donde abordaron la posibilidad de recuperar el municipio de García, como tema prioritario.

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En el encuentro estuvo Édgar Salvatierra, dirigente estatal del partido del tucán, así como la diputada local Claudia Chapa y el diputado federal Héctor de la Garza.

”En este encuentro analizamos la situación de García y vemos que como partido podemos recupéralo, y el ex gobernador es un conocedor del municipio, por eso estamos contentos de que comience a colaborar con nosotros”, indicó Salvatierra.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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