¿El independiente Jaime Rodríguez Calderón se pinta de verde?

Monterrey, Nuevo León.- De cara a los comicios de 2027, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “Bronco” se reunió con la dirigencia estatal del Partido Verde en donde abordaron la posibilidad de recuperar el municipio de García, como tema prioritario.

En el encuentro estuvo Édgar Salvatierra, dirigente estatal del partido del tucán, así como la diputada local Claudia Chapa y el diputado federal Héctor de la Garza.

”En este encuentro analizamos la situación de García y vemos que como partido podemos recupéralo, y el ex gobernador es un conocedor del municipio, por eso estamos contentos de que comience a colaborar con nosotros”, indicó Salvatierra.