Cae extorsionadora que operaba en Linares y Hualahuises, Nuevo León

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    Cae extorsionadora que operaba en Linares y Hualahuises, Nuevo León
    Cae extorsionadora que operaba en Linares y Hualahuises, Nuevo León

La mujer fue detenida en compañía de otras dos personas también presuntos integrantes de un grupo delictivo

Monterrey, Nuevo León.- Una presunta extorsionadora y dos de sus acompañantes fueron detenidos en un operativo ejecutado por elementos de Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Nuevo León.

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Los hechos se registraron en el municipio de Hualahuises en donde fue detectada la mujer en compañía de una pareja.

Investigaciones realizadas por las autoridades policiales permitieron conocer los movimientos de los sospechosos para su localización.

Los oficiales se movilizaron hasta la colonia Santa Rosa en donde localizaron a los sospechosos que viajaban en una auto GMV Terrain el cual lo localizaron en el cruce de Victoriano Huerta y N Mendoza.

Los ocupantes de la unidad se identificaron como Cristian “N”, de 21 años, Angélica “N”, de 48 años y Nancy “N”, de 21 años. Entre sus pertenencias encontraron más de 100 envoltorios con narcóticos, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

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De acuerdo con las primeras investigaciones, Angélica “N” estaría vinculada con actividades ilícitas de extorsión en los ayuntamientos de Linares y Hualahuises. Además, ella y sus acompañantes son considerados como generadores de violencia e integrantes de un grupo delictivo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes para establecer su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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