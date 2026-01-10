Detienen a síndica de Cintalapa por presuntos delitos de abuso de autoridad y daño al erario

México
/ 10 enero 2026
    Detienen a síndica de Cintalapa por presuntos delitos de abuso de autoridad y daño al erario
    La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la detención de la síndica de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, como parte de investigaciones por presuntos delitos cometidos en agravio del erario municipal. Fiscalía de Chiapas

La Fiscalía de Chiapas detuvo a Sally Gallardo Núñez, síndica de Cintalapa; su esposo e hijo también fueron detenidos durante operativo

La síndica del Ayuntamiento de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, fue detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en agravio del erario municipal.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por la FGE en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, como parte de las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos y el funcionamiento de la corporación policial municipal.

FISCALÍA CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE SALLY ‘N’, SÍNDICA DE CINTALAPA

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó:“La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally ‘N’, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa”.

De acuerdo con la autoridad, los hechos que se le imputan ocurrieron el 7 de enero de 2026. Según la investigación, “presuntamente la inculpada, en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita”.

La Fiscalía señaló que estas acciones habrían generado “un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública”.

SÍNDICA DE CINTALAPA FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DE DISTRITOS JUDICIALES PARA QUE SE DETERMINE SU SITUACIÓN LEGAL

Tras su detención, Sally “N” fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, instancias que definirán su situación legal conforme a los plazos establecidos por la ley.

En su posicionamiento, la Fiscalía subrayó: “La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad”.

TAMBIÉN DETIENEN A ESPOSO E HIJO DE LA SÍNDICA DE CINTALAPA

Durante el mismo operativo, fueron detenidos Josué “N”, de 24 años de edad, y Luis “N”, de 56 años, hijo y esposo de la síndica Gallardo Núñez, respectivamente. Ambos quedaron bajo investigación por presuntos delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten de las indagatorias.

Las autoridades informaron que, durante la diligencia, se aseguraron diversos objetos y bienes, entre ellos:

- 600 mil pesos en efectivo en billetes de diversas denominaciones

- 10 dosis de presunta cocaína

- Dos vehículos: una Jeep Grand Cherokee y una Toyota Tacoma

- Seis teléfonos celulares

- Un iPad y otra tablet

La síndica fue puesta a disposición de los juzgados con sede en Cintalapa, mientras que su esposo e hijo quedaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas.

DETENIDOS PODRÍAN ESTAR LIGADOS CON ACTIVIDADES CRIMINALES DEL CJNG

Aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial esta línea, fuentes de seguridad señalan que algunos exservidores públicos bajo investigación habrían brindado protección al llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, una célula criminal presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habría surgido tras fracturas del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar el alcance de una posible red de corrupción y presuntos vínculos criminales en el municipio.

SUMAN SIETE SERVIDORES Y EXSERVIDORES DETENIDOS

Con la detención de la síndica, suman siete servidores y exservidores públicos sujetos a proceso en el municipio de Cintalapa. Entre ellos se encuentran:

- El alcalde Ernesto Cruz Díaz

- El extesorero Reynol Valencia Cruz

- La exsíndica Anayeli Reyes Clemente

- Tres policías municipales

Todos ellos son investigados por presuntos hechos de corrupción, abuso de autoridad y posibles vínculos con el crimen organizado, conforme a las carpetas de investigación abiertas por las autoridades estatales.

Con información de la Fiscalía de Chiapas y Proceso

