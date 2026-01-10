Detienen a síndica de Cintalapa por presuntos delitos de abuso de autoridad y daño al erario

La síndica del Ayuntamiento de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, fue detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en agravio del erario municipal.

La detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada por la FGE en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, como parte de las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos y el funcionamiento de la corporación policial municipal.

FISCALÍA CUMPLIMENTA ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE SALLY ‘N’, SÍNDICA DE CINTALAPA

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó:“La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally ‘N’, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa”.

De acuerdo con la autoridad, los hechos que se le imputan ocurrieron el 7 de enero de 2026. Según la investigación, “presuntamente la inculpada, en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita”.

La Fiscalía señaló que estas acciones habrían generado “un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública”.