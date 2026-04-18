Detienen a vigilante por feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX; Fiscalía presenta avances del caso

La indagatoria establece que entre ambos habría ocurrido un altercado, tras el cual el individuo presuntamente agredió a la joven dentro del inmueble.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto detenido laboraba como vigilante en el edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición, el pasado 15 de abril, cuando acudió a una supuesta entrevista de trabajo.

DETENIDO POR LA MUERTE DE EDITH GUADALUPE SE DESEMPEÑABA COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJ- CDMX ) informó la aprehensión de un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años localizada sin vida el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

El detenido será presentado ante un juez en las próximas horas, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso penal.

Entre los datos de prueba recabados por la autoridad se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, sitio identificado como el lugar donde ocurrieron los hechos.

EDITH GUADALUPE FUE ENCONTRADA SIN VIDA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DONDE ACUDIÓ A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

La Fiscalía capitalina señaló que, tras la denuncia por desaparición, se activaron protocolos de búsqueda e investigación, con apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia C5.

Como parte de estas diligencias, se logró establecer la última ruta conocida de la víctima, lo que condujo a un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde se realizaron inspecciones ministeriales.

Durante estas acciones, iniciadas durante la madrugada del 17 de abril, se efectuaron diversos aseguramientos y análisis de indicios que permitieron localizar el cuerpo sin vida de la joven en el sótano del edificio.

FAMILIARES REPORTARON DESAPARICIÓN DE EDITH GUADALUPE E INICIARON BÚSQUEDA

Familiares de Edith Guadalupe reportaron su desaparición el mismo 15 de abril, luego de que la joven no regresara a su domicilio tras acudir a la cita laboral.

De acuerdo con sus testimonios, ante la falta de información inicial, solicitaron acceso a cámaras de vigilancia del C5 y de sistemas vecinales, con lo que lograron reconstruir la ruta seguida por la joven hasta el inmueble.

Posteriormente, familiares y personas cercanas realizaron manifestaciones y bloqueos en calles de la zona para exigir la agilización de la búsqueda.

Una familiar indicó que personal del edificio, ubicado sobre avenida Revolución, negó inicialmente haber visto a la joven, pese a la existencia de registros en video que mostraban su ingreso.

FISCALÍA INVESTIGA POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL PROCESO; SUSPENDEN A FUNCIONARIOS

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, confirmó que, además de la detención del presunto responsable, se inició una investigación interna relacionada con posibles irregularidades denunciadas por la familia de la víctima.

Como medida preventiva, personal administrativo presuntamente involucrado fue separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias correspondientes.

La autoridad indicó que la investigación se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

CIRCULAN VIDEOS DEL MOMENTO DE DETENCIÓN DEL PRESUNTO ASESINO DE EDITH GUADALUPE

En redes sociales comenzaron a difundirse videos relacionados con la detención del presunto implicado, así como versiones sobre la forma en que habría ocurrido el crimen.

Al respecto, la Fiscalía no ha confirmado públicamente dichos señalamientos y continúa integrando la carpeta de investigación con base en los elementos periciales y testimoniales.