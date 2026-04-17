Familia de Edith Guadalupe denuncia irregularidades en caso; encabezaron búsqueda

Edith Guadalupe Valdez Salívar, de 21 años, fue reportada como desaparecida desde el 16 de abril, caso que derivó en una búsqueda contrarreloj —como en la mayoría de los casos— encabezada por sus propios familiares, acusaron omisiones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y denunciaron irregularidades en la atención inicial del caso, luego de que la joven fuera encontrada sin vida dentro de un edificio de la avenida Revolución, colonia Nonoalco en la alcaldía Benito Juárez. Entre quienes participaron en la localización estuvo Magdalena, tía de la víctima, quien relató que fueron los propios familiares, amigos y vecinos quienes emprendieron la búsqueda después de que las autoridades ministeriales les pidieran esperar 72 horas para iniciar formalmente la investigación, bajo el argumento de que la joven pudo haberse ausentado por decisión propia.

“Nos dijeron que teníamos que esperar porque quizá se había ido con amigas o con el novio, pero nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados”, expresó Magdalena a medios de comunicación afuera de la Fiscalía de la CDMX, donde la familia exigió una investigación a fondo sobre lo ocurrido.

DENUNCIA IRREGULARIDADES En medio de los trabajos de búsqueda encabezados por la familia, denunciaron que la FGJCDMX les informó que realizarían las investigaciones cuando se cumplieran 72 horas de la desaparición. Investigaciones indican que el guardia de seguridad y la administradora del edificio negó en un primer momento que Edith haya ingresado a las instalaciones, pero fueron los negocios de alrededor del edificio los que compartieron grabaciones a los familiares, para confirmar la ruta de Edith, por lo que en ocho horas lograron confirmar que entró al edificio, pero nunca salió. Tras confirmar que ese lugar fue el último donde se vio con vida a Edith, acudieron nuevamente a la Fiscalía de CDMX con las pruebas y con el fin de que catearan las instalaciones.

Los familiares de Edith bloquearon avenida Revolución el jueves 16 de abril, ya que no se les estaba proporcionando información; sin embargo, se les notificó sobre el hallazgo del cuerpo hasta las 8:30 de la mañana del viernes. “Si no van a hacer su trabajo, como lo hicieron desde un principio, entonces nosotros entramos a revisar el edificio”, dijo la madre de Edith a medios de comunicación; sin embargo, también denunció que funcionarios de la FGJCDMX le había pedido dinero para poder avanzar en las acciones y entrar al inmueble: “me pide dinero por debajo del agua para que se realicen su trabajo”.

SU PROPIA FAMILIA INICIÓ BÚSQUEDA: EL EDIFICIO DE REVOLUCIÓN #829 Durante la búsqueda, la familia logró establecer que Edith había solicitado un servicio de transporte en motocicleta mediante la aplicación Uber. Con ese dato, comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos con ayuda de cámaras particulares instaladas en viviendas cercanas al punto donde fue vista por última vez. Posteriormente, con apoyo del sistema de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México, lograron ubicar el trayecto de la motocicleta sobre avenida Revolución. Las imágenes mostraban que el vehículo se dirigía hacia la zona de Benito Juárez, por lo que los familiares se trasladaron al sitio para continuar con la búsqueda. Fue alrededor de las 11 de la noche cuando llegaron a un inmueble marcado con el número 829 de avenida Revolución, donde preguntaron al personal de seguridad si habían visto ingresar a una mujer con las características de Edith. Según denunciaron, en un primer momento el vigilante negó tener información.

Más tarde, la administradora del edificio se presentó en el lugar y aseguró que ya había revisado las cámaras de seguridad, así como los elevadores y accesos del inmueble, y sostuvo que la joven nunca había entrado al edificio. Sin embargo, la insistencia de la familia continuó debido a que el seguimiento de las cámaras del C5 apuntaba directamente a ese sitio. Ante ello, los familiares solicitaron a la FGJCDMX una inspección inmediata en el inmueble. Fue hasta la madrugada del viernes 17 de abril, y por tratarse de un caso considerado urgente, peritos y agentes de la Policía de Investigación ingresaron al edificio por orden ministerial.

ENCUENTRAN A EDITH EN EL EDIFICIO QUE SU FAMILIA SEÑALÓ Durante la revisión, 24 horas después de que la familia notificó que Edith podría estar ahí, las autoridades localizaron el cuerpo de la joven dentro de bolsas negras en la zona del estacionamiento subterráneo del inmueble, confirmando así el hallazgo que sus familiares temían. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro ministerial, donde especialistas forenses determinarán las causas de la muerte y si presentaba lesiones visibles o signos de violencia. Debido a las condiciones en que fue encontrado, hasta el momento no se ha establecido la mecánica del homicidio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó el protocolo de investigación por feminicidio y, una vez que dos familiares concluyan con el proceso oficial de identificación, los restos serán enviados al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para la necropsia correspondiente.

Mientras tanto, Magdalena y el resto de la familia insistieron en que sin la búsqueda realizada por ellos mismos, el caso podría haber permanecido sin esclarecerse durante más tiempo, por lo que exigieron que se investigue también la actuación inicial de las autoridades encargadas de atender la denuncia de desaparición.

INVESTIGARÁN ASESINATO DE EDITH GUADALUPE BAJO PROTOCOLO DE FEMINICIDIO La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que la investigación se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia. Asimismo, informó que se mantiene acompañamiento a los familiares de la víctima mediante áreas especializadas de atención a víctimas, con el fin de garantizar su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño.

Las diligencias continúan en curso mientras se integran los elementos necesarios para el avance de la investigación.

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