$!Hallan sin vida a Edith Guadalupe, joven desaparecida tras acudir a cita de trabajo en CDMX

La joven de 21 años Edith Guadalupe V. Z., reportada como desaparecida tras salir de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa para acudir a una cita de trabajo, fue localizada sin vida la madrugada del 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el hallazgo se realizó como resultado de las acciones de búsqueda e investigación implementadas tras la denuncia por su desaparición.

EDITH GUADALUPE DESAPARECIÓ DESPUÉS DE ACUDIR A UNA ENTREVISTA DE TRABAJO Edith Guadalupe salió de su casa el 15 de abril con destino a un inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, casi esquina con Rubens, donde había sido citada para una supuesta oportunidad laboral. Al no regresar, sus familiares iniciaron la búsqueda desde ese mismo día, difundieron una ficha de localización y acudieron al edificio para solicitar acceso a cámaras de vigilancia, sin obtener colaboración en ese momento. Posteriormente, también solicitaron apoyo al sistema de videovigilancia del C5, donde lograron confirmar que la joven ingresó al inmueble, pero no se registró su salida. CÁMARAS DE SEGURIDAD PERMITEN CONOCER LA ÚLTIMA RUTA DE EDITH GUADALUPE De acuerdo con testimonios de familiares, el seguimiento de cámaras de seguridad permitió reconstruir la última ruta conocida de la joven. Se estableció que llegó al inmueble en un mototaxi de aplicación y que vestía pantalón de mezclilla, blusa gris y zapatos negros abiertos. También se difundieron características físicas para su identificación, como su estatura aproximada de 1.60 metros, complexión delgada, cabello negro largo, así como señas particulares, entre ellas lunares en el rostro, una perforación en la nariz y tatuajes en distintas partes del cuerpo. Familiares señalaron que realizaron gestiones por cuenta propia para avanzar en la búsqueda, incluyendo la recopilación de información y la entrega de datos a las autoridades.

FAMILIARES REALIZARON BLOQUEOS PARA SOLICITAR AGILIDAD EN LA LOCALIZACIÓN DE EDITH GUADALUPE Ante la falta de información sobre su paradero, familiares de Edith Guadalupe realizaron un bloqueo en el cruce de Eje 6 Sur y Avenida Santa María, con el objetivo de presionar a las autoridades para intensificar su localización. Durante las protestas, señalaron que en el Ministerio Público se les indicó esperar un plazo de 72 horas tras la desaparición, situación que generó inconformidad entre sus allegados. Asimismo, indicaron que vecinos del inmueble mencionaron la presencia de una persona que presuntamente se dedicaba a reclutar personal de manera frecuente.

LOCALIZAN SIN VIDA A EDITH GUADALUPE EN EL EDIFICIO DONDE ACUDIÓ A SOLICITAR TRABAJO La Fiscalía capitalina informó que, tras activar los protocolos correspondientes a través de la Fiscalía de Desaparición y con apoyo de la Policía de Investigación y el sistema C5, se logró ubicar el último punto de contacto de la víctima. Desde las 1:30 horas del 17 de abril se inició una inspección ministerial en el inmueble referido, donde se realizaron diligencias, análisis de videograbaciones y procesamiento de indicios. Como resultado, alrededor de las 5:30 horas, peritos localizaron el cuerpo sin vida de la joven en el sótano del edificio, el cual corresponde a un complejo habitacional de departamentos. De acuerdo con información recabada, el inmueble conocido como Torre Murano está conformado por dos torres de uso habitacional, sin oficinas registradas.

INVESTIGARÁN ASESINATO DE EDITH GUADALUPE BAJO PROTOCOLO DE FEMINICIDIO La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que la investigación se lleva a cabo bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y llevarlos ante la justicia. Asimismo, informó que se mantiene acompañamiento a los familiares de la víctima mediante áreas especializadas de atención a víctimas, con el fin de garantizar su acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. Las diligencias continúan en curso mientras se integran los elementos necesarios para el avance de la investigación.

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