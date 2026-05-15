Cita FGE de Michoacán a declarar a Godoy por el homicidio de Carlos Manzo

CDMX.-La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán citó al exgobernador y actual diputado federal por Morena, Leonel Godoy Rangel, para que comparezca en relación con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan y fundador del Movimiento Independiente del Sombrero. La orden ministerial establece que el legislador deberá presentarse mañana sábado 16 de mayo a las 12:00 horas ante la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con la notificación oficial integrada en la carpeta de investigación FRUR/02098/2025, la diligencia se fundamenta en los artículos 21 constitucional y 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales obligan a los ciudadanos a colaborar con el Ministerio Público.

ACUDIRÁ COMO TESTIGO La autoridad estatal especificó que la comparecencia del congresista se llevará a cabo de manera libre y bajo el estatus jurídico de testigo, con el fin de robustecer el expediente de la causa penal 220/2025, misma que se instruye por el delito de homicidio calificado en agravio de Carlos Manzo. “Por este conducto, solicito comparezca ante esta autoridad con la finalidad de que rinda su declaración ministerial que le resulta, dentro de las actuaciones que componen la causa antes mencionada”, se le comunicó al morenista en el citatorio emitido el 13 de mayo pasado firmado por Andrés Vieyra Castro, Fiscal Especializado de Homicidio Doloso de la FGE.

El llamado de la representación social responde al seguimiento de la vertiente política del caso, reactivada tras las denuncias públicas de Grecia Quiroz, viuda de la víctima y actual Presidenta Municipal de Uruapan. MANZO SEÑALÓ DIRECTAMENTE A GODOY En febrero pasado, Quiroz entregó a la FGE una serie de videos documentados por el propio Manzo Rodríguez antes de su muerte, ocurrida el 1 de noviembre de 2025 durante las festividades de Día de Muertos.

En dicho material, el activista señalaba directamente a Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos Equihua como responsables de cualquier atentado en su contra debido a la rivalidad política que mantenían. La Alcaldesa de Uruapan ha exigido de forma sistemática que las investigaciones no se limiten únicamente a los autores materiales, sino que exploren los nexos de poder y la presunta autoría intelectual.

Por la relevancia de los actores involucrados, la Edil solicitó además la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para asegurar la imparcialidad del proceso. IGNACIO CAMPOS TAMBIÉN FUE REQUERIDO La noticia del citatorio a Godoy trascendió luego de confirmarse que el exalcalde Ignacio Campos también fue requerido para declarar por el mismo expediente y este viernes acudió a declarar de manera voluntaria ante la Fiscalía estatal en calidad de testigo. Al término de la diligencia, el exfuncionario aclaró que acudió una vez que las autoridades corrigieron fallas previas en las notificaciones, las cuales no cumplían con los requisitos jurídicos formales ni incluían su nombre correcto.

Campos rechazó los señalamientos de la Alcaldesa Grecia Quiroz y afirmó tener total disposición para colaborar institucionalmente con la investigación, argumentando que su presencia responde al interés de que se esclarezca el crimen. Acompañado por su padre y cobijado por simpatizantes que lanzaron consignas de “No está solo” al exterior del recinto, el morenista atribuyó las acusaciones a un intento de afectación política de cara al futuro.

”Muchos me han juzgado, pero aún falta que la historia los juzgue a ellos y me juzgue a mí”, declaró Campos en alusión a una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reiterando su confianza en las instituciones para el deslinde de responsabilidades VINCULAN AL CRIMEN ORGANIZADO CON EJECUCIÓN Hasta el momento, los avances de la fiscalía local vinculan el crimen organizado con la ejecución de Manzo Rodríguez, atribuyendo la orden del ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Por estos hechos han sido arrestadas al menos 18 personas, mientras que el ejecutor directo fue abatido tras el atentado. Al respecto en febrero pasado, la Presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció pidiendo que el caso no se convierta en arena de debate político y respaldó que sea la instancia ministerial del estado la encargada de deslindar responsabilidades con base en la justicia y no en coyunturas electorales.

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