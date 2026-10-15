Detienen al alcalde de Puerto Aventuras por presunta extorsión en Quintana Roo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen al alcalde de Puerto Aventuras por presunta extorsión en Quintana Roo
    Detención de Gilberto “N”, alcalde de Puerto Aventura, Quintana Roo, por extorsión. FGR

La FGE ejecutó órdenes de aprehensión contra Gilberto “N” y dos funcionarios por cobrar cuotas ilegales a comerciantes en Puerto Maya.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvieron a tres servidores públicos por su probable participación en el delito de extorsión agravada. Entre las personas aseguradas se encuentra el alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, Gilberto “N”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-y-sntss-instalan-mesa-de-negociacion-tras-rechazo-salarial-AA24170088

El arresto incluye a otros dos integrantes del ayuntamiento, identificados por las autoridades como Jorge “N” y Karla Paola “N”. Los tres funcionarios fueron capturados tras la emisión de órdenes judiciales en su contra.

Los hechos comenzaron a principios de año en la colonia Puerto Maya, según las investigaciones oficiales. Personal de la alcaldía acudió a un negocio local para exigir al propietario la regularización de su establecimiento.

EXIGÍAN PAGOS ILÍCITOS

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia formal presentada por comerciantes locales. De acuerdo con las autoridades, el personal municipal realizaba inspecciones arbitrarias en negocios. Allí, las víctimas, eran condicionadas a reunirse con el área de Desarrollo Económico para poder operar sin contratiempos. En estas reuniones se exigían pagos ilícitos a los comerciantes a cambio de permitirles trabajar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fernando-tuner-buscaria-la-gubernatura-de-nuevo-leon-en-2027-por-el-partido-somos-NA24170683

DETALLES DEL OPERATIVO

La detención se llevó a cabo mediante un operativo conjunto encabezado por la FGE en la comunidad de Puerto Aventuras, en el municipio de Solidaridad. No se trató de una detención en flagrancia, sino del cumplimiento de órdenes de aprehensión dictadas por un juez de control, tras reunirse prueba suficientes en la carpeta de investigación.

Los tres detenidos quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará su situación legal en las próximas horas tras la audiencia inicial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extorsiones
comerciantes
Funcionarios públicos

Localizaciones


Quintana Roo

Organizaciones


FGE

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

true

Sector salud: Sabotajes contra medicamentos han detonado el desabasto

Uno de los principales usos de las “stablecoins” es la realización de transferencias internacionales, debido a las ventajas que pueden ofrecer frente a los mecanismos bancarios tradicionales.

México, entre 11 países con mayor adopción de criptomonedas: Binance
Nacional Monte de Piedad ofrece descuentos en intereses, eliminación temporal de comisiones y plazos adicionales tras la reapertura de sus sucursales.

Monte de Piedad reactiva descuentos: así puedes recuperar tus prendas y pagar menos
Ante los efectos que generarán el huracán ‘Trudy’ y el Frente Frío #2 en los próximos días, el Gobierno de México hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la población en general.

¡A tomar precauciones! Gobierno de Sheinbaum llama a la prevención por Huracán Trudy de categoría 1 y Frente Frío #2
Una grabación difundida en el programa Todo para la mujer muestra una discusión en la que una mujer acusa a un hombre de golpearla.

¿Qué le pasó?... filtran video de José Luis Reséndez con sobrepeso y presuntamente agrediendo a su pareja
Actividad. : Saltillera Fest, un clásico del teatro musical, una convención paranormal y una comedia sobre la vida después de los 30 forman parte de la agenda cultural.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro local, ‘The Rocky Horror Picture Show’, Saltillera Fest y el Terror Fest
El TAS escuchará en noviembre los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión que buscan recuperar el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

TAS pone fecha al juicio por el Ascenso y Descenso en la Liga MX: ¿cuándo será la audiencia?