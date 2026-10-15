Detienen al alcalde de Puerto Aventuras por presunta extorsión en Quintana Roo

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvieron a tres servidores públicos por su probable participación en el delito de extorsión agravada. Entre las personas aseguradas se encuentra el alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, Gilberto “N”.

El arresto incluye a otros dos integrantes del ayuntamiento, identificados por las autoridades como Jorge “N” y Karla Paola “N”. Los tres funcionarios fueron capturados tras la emisión de órdenes judiciales en su contra.

Los hechos comenzaron a principios de año en la colonia Puerto Maya, según las investigaciones oficiales. Personal de la alcaldía acudió a un negocio local para exigir al propietario la regularización de su establecimiento.

EXIGÍAN PAGOS ILÍCITOS

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia formal presentada por comerciantes locales. De acuerdo con las autoridades, el personal municipal realizaba inspecciones arbitrarias en negocios. Allí, las víctimas, eran condicionadas a reunirse con el área de Desarrollo Económico para poder operar sin contratiempos. En estas reuniones se exigían pagos ilícitos a los comerciantes a cambio de permitirles trabajar.