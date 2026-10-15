IMSS y SNTSS instalan mesa de negociación tras rechazo salarial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) instalaron este 15 de octubre una mesa de negociación. La reunión ocurrió inmediatamente después de que la base trabajadora votara en contra de la primera oferta de aumento a sus sueldos.

Ambas partes buscan construir una propuesta integral que convenza a los empleados del sector salud. El diálogo contempla no solo mejoras en las percepciones económicas, sino también ajustes a las condiciones de trabajo en hospitales y clínicas de todo el país.

RECHAZO DE LOS TRABAJADORES A LA OFERTA INICIAL

La consulta sindical movilizó a más de 476 mil trabajadores del IMSS en 670 puntos de votación instalados a nivel nacional. La participación ciudadana en las urnas contó con el acompañamiento de verificadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para garantizar el proceso democrático.

La propuesta rechazada contemplaba un incremento global del 6.8%, el cual se dividía en un 2.9% directo al salario y un 3.9% asignado a prestaciones. La mayoría del personal médico y administrativo consideró que el porcentaje asignado al sueldo base era muy bajo en comparación con su petición inicial de un 10% de aumento directos al tabulador.

PRINCIPALES EXIGENCIAS EN LA MESA DE DIÁLOGO

Las demandas del personal del Seguro Social van más allá de un ajuste económico en sus quincenas. Entre los puntos clave que buscan resolver en este nuevo diálogo destacan:

Contratación de personal: Quieren cubrir miles de plazas vacantes para reducir las jornadas de trabajo agotadoras.

Insumos y medicinas: Exigen garantizar el abasto regular de medicamentos y herramientas de trabajo en todas las unidades.

Mantenimiento a clínicas: Solicitan presupuesto para la mejora urgente de las instalaciones médicas y de atención ciudadana.