Fernando Tuner buscaría la gubernatura de Nuevo León en 2027 por el partido Somos

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    Fernando Tuner buscaría la gubernatura de Nuevo León en 2027 por el partido Somos
    Al afirmar que la política actual se ha convertido en una letrina y que hay que hacer algo por un cambio, el ex secretario de Economía, Fernando Turner, reveló sus aspiraciones de contender por la gubernatura del Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | SOMOS
    Fernando Tuner buscaría la gubernatura de Nuevo León en 2027 por el partido Somos
    Al afirmar que la política actual se ha convertido en una letrina y que hay que hacer algo por un cambio, el ex secretario de Economía, Fernando Turner, reveló sus aspiraciones de contender por la gubernatura del Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | SOMOS

Su selección depende del proceso interno y la participación de otros aspirantes, pero el ex secretario de Economía dijo que hay que hacer algo para cambiar la política actual

MONTERREY, NL.- Al afirmar que la política actual se ha convertido en una “letrina” y que hay que hacer algo por un cambio, el ex secretario de Economía de Nuevo León, Fernando Turner, reveló sus aspiraciones de contender por la gubernatura del Nuevo León con el partido Somos.

Este jueves durante una rueda de prensa celebrada en un conocido restaurante de Monterrey, el exfuncionario estatal reconoció que buscaría contender en las elecciones del 2027 por la gubernatura de Nuevo León.

Mencionó que hay que cambiar la política actual que se ha convertido en una letrina.

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“Creo que se requiere la participación ciudadana real en la política, que se ha convertido la política en una letrina donde los menos buenos, los más malos encuentran cobijo, encuentran elogios y encuentran poder, fama y riquezas. Hay que cambiarlo, la verdad es que para cambiarlo”, señaló.

Aseguró que Somos es el vehículo y el partido para lograr el cambio.

“Los que quieran como yo quiero meterse a cambiar en forma radical este sistema que ya estamos todos hartos y de cuál el país ya está cansado, del cual los más pobres están siendo cada vez más desprotegidos, bienvenidos”, sostuvo.

Afirmó que cree en el partido por sus políticas, estatutos y personas que lo promueven.

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“Creo que es una verdadera opción ciudadana, creo que deben de a los promotores de este partido hay que agradecerles lo que han hecho porque han construido algo de un invaluable valor para México”, aseveró.

Turner fungió como secretario de Economía de Nuevo León durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón quien llegó a la gubernatura del estado por la vía independiente.

“Me siento competente, me siento capaz, me siento preparado, me siento con energía, me siento con salud para esta lucha”, estableció Turner.

En la rueda de prensa convocada por Somos también estuvieron presentes: Sandra Moreno Ramírez, dirigente estatal del partido, su presidente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo.

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Acosta Naranjo expresó su beneplácito por el acercamiento de Turner y aclaró que su candidatura dependerá del proceso interno y de la participación de otros aspirantes interesados en representar al partido.

La convocatoria para los aspirantes se presentará el sábado 17 de octubre, mientras que los registros se realizarán el día 22 y concluirán a finales de noviembre, cuando se prevé aprobar las precandidaturas que también contemplan alcaldías y diputaciones.

Somos contempla filtros para revisar los perfiles y evitar la participación de personas ligadas a la delincuencia organizada.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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