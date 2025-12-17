Detienen en Apatzingán a tres presuntos criminales ligados al uso de explosivos y extorsión de limoneros

    Detienen en Apatzingán a tres presuntos criminales ligados al uso de explosivos y extorsión de limoneros
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de tres presuntos miembros de un grupo criminal durante un operativo realizado en Apatzingán, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. SSPC

Omar García Harfuch informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva en Apatzingán, Michoacán.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al uso de artefactos explosivos, como resultado de un operativo realizado en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

La información fue dada a conocer por el propio funcionario federal a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que la acción se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en coordinación con autoridades federales y estatales.

En su mensaje, García Harfuch señaló: “En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón.”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no detalló las identidades de las personas detenidas ni las circunstancias específicas del operativo, aunque precisó que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional entre distintas corporaciones de seguridad.

SSPC DESTACA RESULTADOS DE ESTRATEGIA NACIONAL: ASEGURAN CARTUCHOS, CARGADORES Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS

En un contexto más amplio, la SSPC también dio a conocer un balance de resultados obtenidos entre el 10 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, como parte de las acciones operativas desplegadas a nivel nacional. Durante este periodo, y derivado de la coordinación entre dependencias federales y estatales, se reportó la detención de 213 personas relacionadas con diversos delitos.

Asimismo, las autoridades informaron sobre el aseguramiento de 83 armas de fuego, 9 mil 30 cartuchos, 446 cargadores y 189 vehículos. En cuanto a material explosivo, se reportó el decomiso de 152 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

En materia de combate al narcotráfico y a la producción de drogas sintéticas, la SSPC detalló el aseguramiento de 51 kilogramos de marihuana, 763 kilogramos de metanfetamina, así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. Además, se informó sobre la inhabilitación de 13 campamentos presuntamente utilizados por grupos delictivos y 33 tomas clandestinas.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada a nivel nacional, la cual contempla operativos coordinados para combatir delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, el uso de explosivos, el tráfico de drogas y otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

Hasta el momento, la SSPC no ha informado si los detenidos en Apatzingán ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público ni cuáles serán los cargos que se les imputarán. Las investigaciones continúan en curso para determinar su posible relación con otros hechos delictivos en la región.

