Detienen en Apatzingán a tres presuntos criminales ligados al uso de explosivos y extorsión de limoneros

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de tres presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al uso de artefactos explosivos, como resultado de un operativo realizado en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

La información fue dada a conocer por el propio funcionario federal a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que la acción se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en coordinación con autoridades federales y estatales.

En su mensaje, García Harfuch señaló: “En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la Presidenta, Claudia Sheinbaum, en Apatzingán, Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón.”

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no detalló las identidades de las personas detenidas ni las circunstancias específicas del operativo, aunque precisó que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional entre distintas corporaciones de seguridad.