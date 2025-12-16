Operación Enjambre en Edomex: Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años en prisión por doble homicidio

México
/ 16 diciembre 2025
    Operación Enjambre en Edomex: Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años en prisión por doble homicidio
    La expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser declarada culpable del delito de homicidio calificado. CORTESÍA

Esta sentencia corresponde a la onceava condena obtenida contra los 16 objetivos prioritarios identificados dentro de la Operación, la cual suma hasta el momento 60 presuntos responsables detenidos

La expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser declarada culpable del delito de homicidio calificado por la muerte de dos servidores públicos, identificados con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C., ocurrido el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la dependencia, los datos de prueba aportados permitieron a la Autoridad Judicial acreditar que las víctimas fueron privadas de la vida por instrucciones directas de la entonces alcaldesa, como parte de un plan para mantener el control de las decisiones al interior de la administración municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Enjambre establecieron que, cuando las víctimas se encontraban en ejercicio de su función pública, fueron enviadas por orden de su superior jerárquica a una zona de alto riesgo dominada por grupos delictivos con presencia en la región, de donde no regresaron con vida.

EXALCALDESA HABRÍA ORDENADO AL CRIMEN ORGANIZADO EL DOBLE HOMICIDIO

El Ministerio Público determinó que María Elena Martínez Robles ordenó a integrantes de un grupo criminal, con orígenes en Michoacán, privar de la vida al entonces síndico municipal, con el objetivo de eliminarlo de la administración y seguir controlando las decisiones del ayuntamiento.

Como parte de estas indagatorias, se acreditó que la exfuncionaria sostuvo una llamada telefónica con un integrante de dicha organización criminal, a quien solicitó asesinar al síndico para “quitarlo del camino y poder trabajar bien”, enviándolo el 25 de enero de 2023 a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan.

Un día después, el 26 de enero de 2023, los cuerpos de ambas víctimas fueron localizados al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad de La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan.

La Fiscalía también señaló que la ahora sentenciada participó en diversas reuniones con integrantes de una célula criminal con orígenes en Michoacán, con la finalidad de coordinar la forma de trabajo entre ese grupo delictivo y la administración municipal.

DETENCIÓN DE EXALCALDESA DENTRO DE LA OPERACIÓN ENJAMBRE

María Elena Martínez Robles fue detenida como resultado de labores de investigación y acciones operativas encabezadas por la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de la Operación Enjambre, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Además de la pena de prisión, la Autoridad Judicial ordenó el pago de una multa como reparación del daño por 207 mil 234 pesos por cada víctima y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cinco de grupo criminal con 200 dosis de droga, en NL

Esta sentencia corresponde a la onceava condena obtenida contra los 16 objetivos prioritarios identificados dentro de la Operación, la cual suma hasta el momento 60 presuntos responsables detenidos.

Temas


Corrupción
Detenciones
Prisión

Localizaciones


Edomex

Organizaciones


Fgj

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De acuerdo con EU, el objetivo continúa siendo frenar el tráfico principalmente de fentanilo hacia ese país.

Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera
Sheinbaum indicó que no existe inconveniente en transparentar la información.

‘Estamos cerrando filiales que no tienen sentido’: Sheinbaum
La prohibición replica fracasos históricos como la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, favoreciendo el contrabando y la corrupción.

La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado
Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán

Encuentran dispositivo a distancia causante del carro bomba de Michoacán
Donald Trump, quien aparece en la imagen junto a Susie Wiles, ha ordenado destruir una veintena de lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia. FOTO:

Donald Trump destruirá más lanchas hasta que Maduro se rinda, afirma su jefa de gabinete
El Primer Ministro australiano, Anthony Albanese, se reúne con Ahmed al Ahmed en el Hospital St. George de Sídney.

Primer ministro de Australia visita en el hospital a Ahmed al Ahmed, el ‘héroe australiano’ del tiroteo de Sídney
El cambio de estrategia para redirigir inversiones y asegurar compras en los siguientes años obedece al bajo consumo de los VE y a las políticas de Trump.

Ford cambia estrategia por baja demanda de eléctricos, señal alerta a Industria Automotriz
Naveed Akram, de 24 años, el joven sospechoso de disparar el domingo junto a su padre contra un acto de celebración de la comunidad judía en Sídney, salió del coma.

Despierta del coma el joven sospechoso de perpetrar con su padre el atentado de Sídney