Operación Enjambre en Edomex: Exalcaldesa de Amanalco recibe 70 años en prisión por doble homicidio

La expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser declarada culpable del delito de homicidio calificado por la muerte de dos servidores públicos, identificados con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C., ocurrido el 25 de enero de 2023, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la dependencia, los datos de prueba aportados permitieron a la Autoridad Judicial acreditar que las víctimas fueron privadas de la vida por instrucciones directas de la entonces alcaldesa, como parte de un plan para mantener el control de las decisiones al interior de la administración municipal.

Las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Enjambre establecieron que, cuando las víctimas se encontraban en ejercicio de su función pública, fueron enviadas por orden de su superior jerárquica a una zona de alto riesgo dominada por grupos delictivos con presencia en la región, de donde no regresaron con vida.

EXALCALDESA HABRÍA ORDENADO AL CRIMEN ORGANIZADO EL DOBLE HOMICIDIO

El Ministerio Público determinó que María Elena Martínez Robles ordenó a integrantes de un grupo criminal, con orígenes en Michoacán, privar de la vida al entonces síndico municipal, con el objetivo de eliminarlo de la administración y seguir controlando las decisiones del ayuntamiento.

Como parte de estas indagatorias, se acreditó que la exfuncionaria sostuvo una llamada telefónica con un integrante de dicha organización criminal, a quien solicitó asesinar al síndico para “quitarlo del camino y poder trabajar bien”, enviándolo el 25 de enero de 2023 a una supuesta reunión en el municipio de Zacazonapan.