Detienen en CDMX a presunto feminicida cuando intentaba ocultar el cuerpo de su pareja de 19 años

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México
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    Detienen en CDMX a presunto feminicida cuando intentaba ocultar el cuerpo de su pareja de 19 años
    Una llamada al 911 permitió la detención de Luis Alberto “N” en Álvaro Obregón, donde autoridades hallaron los restos de una joven de 19 años. SSC CDMX

SSC detuvo a un hombre de 28 años tras localizar el cuerpo de una joven de 19 años en una hielera; la Fiscalía investiga el caso como feminicidio

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este miércoles a un hombre de 28 años, identificado como Luis Alberto “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una joven de 19 años, cuyo cuerpo presuntamente intentaba ocultar al interior de una hielera en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre una posible situación de violencia familiar.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades capitalinas, una vecina reportó haber escuchado gritos y golpes provenientes del inmueble durante la madrugada, situación que motivó la movilización de los cuerpos de seguridad.

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UNA VECINA ALERTÓ A LAS AUTORIDADES TRAS ESCUCHAR GRITOS Y GOLPES

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, al arribar al lugar, los policías fueron recibidos por una mujer que les permitió ingresar al predio y les relató lo ocurrido.

Según el comunicado oficial, la denunciante indicó que momentos antes había escuchado gritos y ruidos de golpes. Posteriormente, desde el patio trasero de la vivienda, observó a uno de los habitantes cargar una bolsa de color negro con la intención de introducirla en una hielera.

Ante esta situación, los elementos policiales ingresaron al inmueble con las medidas de seguridad correspondientes para verificar el reporte.

AUTORIDADES LOCALIZARON UN MACHETE Y LOS RESTOS DE UNA MUJER DE 19 AÑOS

Durante la inspección realizada en el domicilio, los uniformados detuvieron a Luis Alberto “N”, de 28 años de edad.

Asimismo, localizaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, quien, de acuerdo con versiones de vecinos citadas en los primeros reportes, era pareja sentimental del detenido.

Tras el hallazgo, el hombre fue informado de sus derechos y quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme al avance de las investigaciones.

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FISCALÍA CAPITALINA INICIÓ LAS INVESTIGACIONES PERICIALES

Al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo el procesamiento de la escena, así como los peritajes correspondientes.

Las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, además de confirmar oficialmente la identidad de la víctima.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-por-reclasificacion-judicial-en-casos-de-feminicidio-advierten-retroceso-por-falta-de-perspectiva-de-genero-OL21916484

SSC DETALLA LA INTERVENCIÓN POLICIAL

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la intervención se originó tras una denuncia ciudadana relacionada con un posible caso de violencia familiar.

La dependencia señaló que una mujer permitió el acceso de los oficiales al inmueble y refirió que había observado a uno de los inquilinos intentar introducir una bolsa negra dentro de una hielera, luego de escuchar gritos y golpes.

La SSC agregó que, tras asegurar al sospechoso, los policías localizaron un machete y los restos de una mujer de 19 años, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que realizará las investigaciones y peritajes necesarios para integrar la carpeta correspondiente.

EL CASO SERÁ INVESTIGADO COMO FEMINICIDIO

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuará con las investigaciones bajo el delito de feminicidio, para determinar la mecánica de los hechos, establecer las responsabilidades penales correspondientes y definir la situación jurídica del detenido conforme al desarrollo del proceso ministerial.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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