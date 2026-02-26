Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG

Arturo ‘N’ o José Israel ‘N’, alias “El Salsas”, quien presuntamente es operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Cuauhtémoc.

Cabe destacar que fue arrestado junto a una mujer, identificada como Samanta Sarahí ‘N’, cuando se encontraban en la comunidad de Alcaraces.

TE PUEDE INTERESAR: Militares, policías y halcones, en narconómina de CJNG

Los sujetos fueron ubicados con bolsas de plástico que contenían presuntos narcóticos, donde se encontraban pastillas aparentemente de fentanilo, así como otras sustancias como dosis de metanfetamina y cocaína.