Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG
Presuntamente, era encargado de la recaudación del dinero generado por las células de la organización criminal
Arturo ‘N’ o José Israel ‘N’, alias “El Salsas”, quien presuntamente es operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Cuauhtémoc.
Cabe destacar que fue arrestado junto a una mujer, identificada como Samanta Sarahí ‘N’, cuando se encontraban en la comunidad de Alcaraces.
Los sujetos fueron ubicados con bolsas de plástico que contenían presuntos narcóticos, donde se encontraban pastillas aparentemente de fentanilo, así como otras sustancias como dosis de metanfetamina y cocaína.
El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, en coordinación con Semar, autoridades que pusieron a los detenidos a disposición del Ministerio Público.
Autoridades señalan a Arturo ‘N’ o José Israel ‘N’ como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.
Presuntamente, “El Salsas” era encargado de la recaudación del dinero generado por las células de la organización criminal, el traslado de los recursos y entrega a liderazgo, además del apoyo logístico en Jalisco y Colima.
El presunto operador financiero del CJNG fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, modalidad de posesión de metanfetamina y fentanilo; en la audiencia inicial también se determinó un periodo de investigación complementaria.