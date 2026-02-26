Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 febrero 2026
    Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG
    Detienen en Colima a ‘El Salsas’, presunto operador financiero del CJNG
    Arturo ‘N’ o José Israel ‘N’, alias “El Salsas”, quien presuntamente es operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades de Colima. FACEBOOK

Presuntamente, era encargado de la recaudación del dinero generado por las células de la organización criminal

Arturo ‘N’ o José Israel ‘N’, alias “El Salsas”, quien presuntamente es operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido por autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima y elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Cuauhtémoc.

Cabe destacar que fue arrestado junto a una mujer, identificada como Samanta Sarahí ‘N’, cuando se encontraban en la comunidad de Alcaraces.

TE PUEDE INTERESAR: Militares, policías y halcones, en narconómina de CJNG

Los sujetos fueron ubicados con bolsas de plástico que contenían presuntos narcóticos, donde se encontraban pastillas aparentemente de fentanilo, así como otras sustancias como dosis de metanfetamina y cocaína.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, en coordinación con Semar, autoridades que pusieron a los detenidos a disposición del Ministerio Público.

Autoridades señalan a Arturo ‘N’ o José Israel ‘N’ como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros

Presuntamente, “El Salsas” era encargado de la recaudación del dinero generado por las células de la organización criminal, el traslado de los recursos y entrega a liderazgo, además del apoyo logístico en Jalisco y Colima.

El presunto operador financiero del CJNG fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, modalidad de posesión de metanfetamina y fentanilo; en la audiencia inicial también se determinó un periodo de investigación complementaria.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Colima
México

Organizaciones


CJNG

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La detención de Antonio Guadalupe ‘N’, alias ‘El Lexus’, tuvo lugar en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas.

Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros
El Gobierno de Guanajuato confirmó que se detuvo a 48 personas por los hechos violentos que se registraron el 22 de febrero en varios municipios.

Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados

Plan con EE. UU. peligra por leyes que frenan la exploración privada y falta de industria para procesar minerales, advierte Camimex.

Ley Minera frena inversión de 43 mmdd en minerales críticos de México
En relación con el operativo del domingo, la mandataria criticó la desinformación que circuló en redes sociales.

Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’
Tras los hechos de violencia registrados por el operativo en Jalisco, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, el Departamento de Estado de EU indicó que “se han levantado todas las restricciones”.

EU levanta restricciones a su personal y ciudadanos en México, tras operativo contra ‘El Mencho’
Esta foto sin fecha, publicada por el Departamento de Justicia que muestra al expresidente Bill Clinton con una mujer.

Bill y Hillary Clinton se preparan para otra pelea durante su audiencia en la Cámara de Representantes

El director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Borge Brende, habla en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Renuncia el presidente del Foro Económico Mundial por estar vinculado a Epstein
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista