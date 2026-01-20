$!Sedena detiene en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo

José Ignacio ‘N’, alias ‘Nacho Vega’, fue detenido este 20 de enero en Matamoros, Tamaulipas, tras un operativo realizado por elementos del Gabinete de Seguridad para inhibir el contrabando de armas y drogas entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la ubicación del sujeto se obtuvo mediante labores de inteligencia e investigación, “por lo que agentes de campo coordinaron cercos de seguridad en la zona, acción que les permitió abordar a un sujeto con las características de la persona buscada.”

En la operación participó la Agencia de investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) junto con Secretaría de Marina (Semar).