Sedena detiene en Tamaulipas a ‘Nacho Vega’, presunto operador financiero del Cártel del Golfo
‘Nacho Vega’ cuenta con una orden de arresto activa, emitida por el Distrito Sur de Texas, por lo que se considera como fugitivo de la justicia estadounidense
José Ignacio ‘N’, alias ‘Nacho Vega’, fue detenido este 20 de enero en Matamoros, Tamaulipas, tras un operativo realizado por elementos del Gabinete de Seguridad para inhibir el contrabando de armas y drogas entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la ubicación del sujeto se obtuvo mediante labores de inteligencia e investigación, “por lo que agentes de campo coordinaron cercos de seguridad en la zona, acción que les permitió abordar a un sujeto con las características de la persona buscada.”
En la operación participó la Agencia de investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) junto con Secretaría de Marina (Semar).
‘NACHO VEGA’ ES UNO DE LOS LÍDERES DEL CÁRTEL DEL GOLFO
José Ignacio fue identificado como un objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo conocido como el Cártel del Golfo, y jefe de las células ‘Escorpiones’ y ‘Ciclones’. El capturado está relacionado con el tráfico de armas, drogas y personas, además de lavado de dinero.
Asimismo, derivado de la cooperación entre México y Estados Unidos, se “tuvo conocimiento de que el detenido es considerado fugitivo de la justicia estadounidense, al contar con una orden de arresto activa emitida por el Distrito Sur de Texas”.
Al momento de su captura, a ‘Nacho Vega’ se le aseguraron dos armas largas, un cargador y más de 100 cartuchos útiles. El sujeto y lo decomisado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien estará a cargo de definir su situación legal.