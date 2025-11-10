Detienen en Colima a presunto feminicida de Anyella, maestra de preescolar, en Mazatlán

    Detienen en Colima a presunto feminicida de Anyella, maestra de preescolar, en Mazatlán

La maestra de preescolar, Anyella ‘N’, había sido reportada como desaparecida desde el 20 de octubre

En el municipio de Comala, en el estado de Colima, fue localizado y detenido el presunto responsable del feminicidio de la maestra de preescolar Anyella “N” de 24 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 22 de octubre en el cuarto de un hotel de la zona Dorada, de la ciudad de Mazatlán.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través de trabajos de inteligencia de la Unidad Especializada en Aprehensiones y la colaboración estrecha con la Oficina de Seguridad Diplomática y la Oficina de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, permitió ubicar y detener a Ethan Leonardo “N” de 20 años de edad.

El presunto feminicida de la maestra auxiliar de un plantel de preescolar del fraccionamiento Santa Teresa de la ciudad de Mazatlán, será trasladado del estado de Colima, a Sinaloa, para ser puesto a disposición de los Juzgados de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Región Sur.

Según las investigaciones, la docente, originaria del municipio de Escuinapa y radicada en la ciudad de Mazatlán, Anyella “N”, de 24 años de edad, fue reportada por sus familiares como desaparecida desde el día 20 de octubre, al perder todo contacto con ella.

Dos días después, en la habitación de un hotel de la zona Dorada, de Mazatlán, el personal de limpieza descubrió su cuerpo, por lo que notificó a la Fiscalía General del Estado, la cual abrió una investigación e identificó al presunto feminicida de la maestra.

