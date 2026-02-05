Detienen en Durango a mujer por presunto megafraude que afectó a más de 125 personas en la Comarca Lagunera

México
/ 5 febrero 2026
    Detienen en Durango a mujer por presunto megafraude que afectó a más de 125 personas en la Comarca Lagunera
    Martha “N” fue detenida por la FGED y permanece en prisión preventiva, señalada por un presunto megafraude millonario que afectó a decenas de personas en la Comarca Lagunera. Fiscalía de Durango

Fiscalía de Durango obtiene prisión preventiva contra presunta responsable de fraude patrimonial millonario en la Comarca Lagunera

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, informó sobre la detención de Martha “N”, señalada como presunta responsable de un esquema de fraude específico que habría afectado a más de 125 personas en la Comarca Lagunera, con un daño económico superior a los 22 millones de pesos.

De acuerdo con la institución, como resultado de las investigaciones y de la integración de la carpeta correspondiente, la autoridad judicial determinó imponer prisión preventiva justificada en contra de la imputada, quien permanece recluida en el Centro de Reinserción Social No. 1 del estado.

$!Detienen en Durango a mujer por presunto megafraude que afectó a más de 125 personas en la Comarca Lagunera

PAREJA ESTAFÓ CON ESQUEMA DE SUPUESTAS INVERSIONES CON ALTOS RENDIMIENTOS

Las indagatorias de la Fiscalía establecen que Martha “N” habría operado de manera conjunta con su esposo, identificado como Guillermo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Ambos son señalados por presuntamente implementar un sistema de supuestas inversiones, mediante el cual prometían altos rendimientos en plazos determinados.

Según la información recabada, las personas afectadas entregaron importantes cantidades de dinero bajo la expectativa de obtener ganancias, sin que posteriormente se les devolviera el capital invertido ni los rendimientos prometidos.

CASO JUDICIAL DERIVA EN LA DETENCIÓN DE MUJER POR MEGAFRAUDE

Dentro de los expedientes judiciales integrados, se encuentra un caso específico en el que una de las víctimas habría entregado tres millones de pesos, con el acuerdo de recuperar la inversión en un plazo de diez meses. Al cumplirse el periodo establecido, el dinero no fue devuelto, lo que derivó en la configuración del presunto delito de fraude específico y en la judicialización del caso.

Tras la revisión de los elementos presentados por el Ministerio Público, el juez de la causa dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Martha “N”.

FISCALÍA MANTIENE INVESTIGACIÓN QUE CONCENTRA MÁS DE 125 DENUNCIAS POR FRAUDE

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que actualmente se mantiene abierta una investigación que concentra más de 125 denuncias formales relacionadas con el mismo esquema fraudulento. La afectación económica global, de acuerdo con las estimaciones oficiales, supera los 22 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que el avance de las investigaciones podría derivar en la ampliación de las responsabilidades penales de las personas involucradas, conforme se integren nuevos elementos y denuncias al expediente.

FISCALÍA DE DURANGO EXHORTA A POSIBLES VÍCTIMAS A REALIZAR DENUNCIAS FORMALES

La FGED reiteró que continuará con las acciones legales para combatir los delitos que afectan el patrimonio de las familias de la Comarca Lagunera. Asimismo, exhortó a posibles personas afectadas por este esquema de fraude a presentar su denuncia ante la autoridad correspondiente, con el objetivo de fortalecer las investigaciones en curso.

El plazo autorizado para la investigación complementaria es de tres meses, el cual concluirá el 29 de abril de 2026, mientras continúan las diligencias para localizar al segundo presunto implicado en los hechos.

