Guardia Nacional alerta por fraude con QR en menús; pueden cambiarse en segundos

Noticias
/ 3 febrero 2026
    Guardia Nacional alerta por fraude con QR en menús; pueden cambiarse en segundos
    Recomiendan verificar la URL a la que dirige el código antes de interactuar con el sitio. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Autoridades y especialistas alertan por códigos QR sustituidos para llevar a víctimas a sitios falsos y robar datos

CDMX.- La Guardia Nacional emitió una alerta ante el incremento de fraudes relacionados con códigos QR en menús de restaurantes, una práctica que puede comprometer información personal de comensales.

De acuerdo con la advertencia, delincuentes pueden sustituir en cuestión de segundos el código original por otro que redirige a páginas falsas o maliciosas, con el propósito de robar datos, instalar software dañino o cometer fraudes digitales cuando se escanea desde un teléfono celular.

El especialista en ciberseguridad Manuel Velázquez Mares explicó que el método puede ejecutarse de forma simple: “Los delincuentes entran a comer y en una distracción del mesero pegan una etiqueta con su propio QR, encima del código que está pegado en la mesa”.

La empresa Kaspersky identificó este tipo de ataques como “quishing”, al referir que se basa en el uso de códigos QR para engañar a las personas y conducirlas a sitios controlados por atacantes, donde se busca obtener información confidencial.

El riesgo no se limita a menús. La alerta señala que los códigos pueden aparecer en folletos, carteles o etiquetas, y que también pueden circular en mensajes; en ese contexto, el FBI advirtió en 2025 sobre códigos enviados como supuesta información de rastreo de paquetería que terminan redirigiendo a páginas falsas.

En la descripción técnica, el esquema suele iniciar con la distribución de un QR fraudulento y continúa con un engaño para que parezca legítimo; después viene el escaneo, la redirección a un sitio malicioso y, finalmente, el intento de captura de datos mediante formularios o solicitudes de información.

Como medidas preventivas, la Guardia Nacional recomendó verificar la URL a la que dirige el código antes de interactuar con el sitio, mantener actualizado el antivirus, las aplicaciones y el sistema operativo del teléfono, y solicitar el menú impreso para evitar accesos involuntarios a enlaces sospechosos. Kaspersky, por su parte, sugirió revisar señales de autenticidad en el sitio al que se llega, como la conexión segura, y evitar proporcionar información inmediata si el portal plantea solicitudes inusuales. Con información de Agencias

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

