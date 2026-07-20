Detienen en Mazatlán a Janero “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos y buscado por la DEA

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Detienen en Mazatlán a Janero “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos y buscado por la DEA
    Janero “N” fue detenido en Mazatlán tras un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses; será deportado para enfrentar cargos en EU.

Autoridades detuvieron en Mazatlán a Janero “N”, requerido en Estados Unidos por tráfico de drogas y señalado por presuntos vínculos con Los Chapitos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes 20 de julio sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Janero “N”, ciudadano estadounidense requerido por las autoridades de Estados Unidos por el delito de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de los mecanismos de cooperación internacional y del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El detenido es señalado por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas en el estado de Michigan y por su presunta vinculación con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-justo-aurelio-n-presunto-operador-financiero-del-cartel-del-noreste-en-yucatan-FF22274818

GARCÍA HARFUCH INFORMA SOBRE LA CAPTURA

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch dio a conocer la detención y destacó la coordinación entre diversas instituciones del Gabinete de Seguridad y agencias estadounidenses.

“En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van ‘N’, ciudadano estadounidense. La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ. El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, publicó.

SSPC DETALLA EL OPERATIVO DE CAPTURA DE NARCOTRAFICANTE ESTADOUNIDENSE EN MÉXICO

Horas después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado en el que explicó que la detención se realizó como parte del reforzamiento de las acciones de seguridad y de los mecanismos de cooperación internacional.

La dependencia indicó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Resultado del reforzamiento de seguridad y de los mecanismos de cooperación internacional, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Janero ‘N’, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes”, señaló la SSPC.

INVESTIGACIÓN INICIÓ CON INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL

La Secretaría informó que la localización del ciudadano estadounidense fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades mexicanas y la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como con el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Según el comunicado, las autoridades estadounidenses notificaron la existencia de una orden de arresto contra Janero “N”, quien es requerido en el estado de Michigan.

Con esa información, las autoridades mexicanas implementaron labores de vigilancia y recorridos de seguridad en la colonia Tellería, en el municipio de Mazatlán.

TRABAJOS DE INTELIGENCIA PERMITIERON UBICAR AL DETENIDO

La SSPC explicó que, tras los trabajos de inteligencia e investigación, se desplegó un operativo coordinado que permitió ejecutar la orden de aprehensión.

Una vez detenido, a Janero “N” se le informaron sus derechos conforme a la ley y posteriormente fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente.

“Con la información obtenida se realizaron trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desplegar un operativo coordinado en Mazatlán, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Janero ‘N’; al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado a instalaciones del INM para continuar con su proceso de deportación a Estados Unidos”, informó la dependencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ismael-el-mayo-zambada-morira-en-prision-es-condenado-a-cadena-perpetua-y-multa-de-15-mil-millones-de-dolares-en-eu-AL22290189

CONTINUARÁ PROCESO DE DEPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS

Las autoridades precisaron que el ciudadano estadounidense permanecerá bajo custodia del Instituto Nacional de Migración mientras se realizan los procedimientos para su deportación hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que estas acciones forman parte de la cooperación entre ambos países para localizar y detener a personas requeridas por autoridades extranjeras.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas generadoras de violencia y que son requeridos por otros países, bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, concluyó la dependencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Narcotraficantes

Localizaciones


Estados Unidos
Mazatlán

Organizaciones


Dea
Cártel de Sinaloa
Los Chapitos

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
El demonio de la represión

El demonio de la represión
NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas

NosotrAs: Y el caótico y hermoso camino de ser psicólogas
La orden de aprehensión en contra de Ernesto Ruffo Appel, recibió transferencias por 18 mdp a una cuenta contratada a nombre de Ingemar, con lo que se aprovechó de recursos generados por el huachicol fiscal.

Acusa la FGR a Ruffo de recibir 18 mdp y coordinar huachicol
Sheinbaum reveló que sostuvo una conversación con el mandatario estadounidense Donald Trump durante la final de la Copa Mundial de la FIFA, donde ambos abordaron temas comerciales relacionados con la próxima revisión del T-MEC.

‘Se portó muy respetuoso’... Sheinbaum sobre reunión con Trump en final del Mundial; hablaron de comercio
Cuando se trata de préstamos, donativos u otros ingresos que superan ciertos montos establecidos por la ley, existe la obligación de informar a la autoridad fiscal.

¿SAT te puede multar por hacer transferencias a tus familiares?... esta es la posible sanción económica
La Tarjeta Violeta Bienestar abrió un nuevo periodo de registro para mujeres de 18 a 59 años durante julio de 2026.

Confirman nuevo apoyo de 2,600 pesos para mujeres de 18 a 59 años: así puedes registrarte en julio
“Una pasión que convierte a extraños en amigos”, expresó Cruise ante un estadio colmado.

‘Esto es fútbol, esto es grandeza’: Tom Cruise da discurso para la clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El organismo pidió a la FIFA iniciar desde ahora un plan para fortalecer la transparencia de cara al Mundial de 2030, cosa que quedó en entredicho en al asociación Infantino-Trump.

Acaba el Mundial y desde ya, Consejo de Europa cuestiona su integridad y exige a la FIFA reforzar controles rumbo a 2030