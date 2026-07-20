Detienen en Mazatlán a Janero “N”, estadounidense ligado a Los Chapitos y buscado por la DEA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este lunes 20 de julio sobre la detención en Mazatlán, Sinaloa, de Janero “N”, ciudadano estadounidense requerido por las autoridades de Estados Unidos por el delito de tráfico de estupefacientes. De acuerdo con el funcionario, la captura fue resultado de los mecanismos de cooperación internacional y del intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El detenido es señalado por las autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas en el estado de Michigan y por su presunta vinculación con la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

GARCÍA HARFUCH INFORMA SOBRE LA CAPTURA A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch dio a conocer la detención y destacó la coordinación entre diversas instituciones del Gabinete de Seguridad y agencias estadounidenses. “En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van ‘N’, ciudadano estadounidense. La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ. El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, publicó. SSPC DETALLA EL OPERATIVO DE CAPTURA DE NARCOTRAFICANTE ESTADOUNIDENSE EN MÉXICO Horas después, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado en el que explicó que la detención se realizó como parte del reforzamiento de las acciones de seguridad y de los mecanismos de cooperación internacional. La dependencia indicó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). “Resultado del reforzamiento de seguridad y de los mecanismos de cooperación internacional, en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Janero ‘N’, quien es requerido por autoridades de Estados Unidos, por el delito de tráfico de estupefacientes”, señaló la SSPC.

INVESTIGACIÓN INICIÓ CON INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL La Secretaría informó que la localización del ciudadano estadounidense fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades mexicanas y la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como con el Servicio de Marshals de Estados Unidos. Según el comunicado, las autoridades estadounidenses notificaron la existencia de una orden de arresto contra Janero “N”, quien es requerido en el estado de Michigan. Con esa información, las autoridades mexicanas implementaron labores de vigilancia y recorridos de seguridad en la colonia Tellería, en el municipio de Mazatlán. TRABAJOS DE INTELIGENCIA PERMITIERON UBICAR AL DETENIDO La SSPC explicó que, tras los trabajos de inteligencia e investigación, se desplegó un operativo coordinado que permitió ejecutar la orden de aprehensión. Una vez detenido, a Janero “N” se le informaron sus derechos conforme a la ley y posteriormente fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración para continuar con el procedimiento correspondiente. “Con la información obtenida se realizaron trabajos de inteligencia e investigación que permitieron desplegar un operativo coordinado en Mazatlán, donde se cumplimentó la orden de aprehensión contra Janero ‘N’; al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue trasladado a instalaciones del INM para continuar con su proceso de deportación a Estados Unidos”, informó la dependencia.

CONTINUARÁ PROCESO DE DEPORTACIÓN A ESTADOS UNIDOS Las autoridades precisaron que el ciudadano estadounidense permanecerá bajo custodia del Instituto Nacional de Migración mientras se realizan los procedimientos para su deportación hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de estupefacientes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que estas acciones forman parte de la cooperación entre ambos países para localizar y detener a personas requeridas por autoridades extranjeras. “Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a personas generadoras de violencia y que son requeridos por otros países, bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación”, concluyó la dependencia.